Am 1. April will die Marienhaus-Gruppe das DRK-Krankenhaus in Neuwied übernehmen. Dafür muss das Mietverhältnis geklärt sein, denn Grundstück und Gebäude gehören der Stadt.

Wenn die Marienhaus-Gruppe, die in Neuwied das insolvente DRK-Krankenhaus gekauft hat, den Übernahmebeginn am 1. April anspricht, tut sie das immer „vorbehaltlich aufschiebender Bedingungen wie Mietverhältnis des DRK-Krankenhauses“. Denn das Grundstück, auf dem die DRK-Klinik steht, und auch das Gebäude gehören der Stadt. Die befindet sich in Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter.

Die Gespräche seien weit fortgeschritten, erklärt Neuwieds Erster Beigeordneter Ralf Seemann (Bündnis 90/Die Grünen) als Verantwortlicher für das Immobilienmanagement: „Im Wesentlichen haben sich die Beteiligten geeinigt. Demnach befinden sich die Verträge in Endabstimmung.“ Bis etwa 25. März wollten die Beteiligten letzte Details in den Verträgen abstimmen, berichtet er weiter. „Am 3. April gehen diese dann zur Abstimmung in den Stadtrat. Nach Beschluss durch den Stadtrat werden die Verträge unverzüglich unterschrieben“, so Seemann.

i Die Gespräche seien weit fortgeschritten, erklärt Neuwieds Erster Beigeordneter Ralf Seemann (Bündnis 90/Die Grünen). Archiv Jörg Niebergall

Zur Übernahme der DRK-Klinik sagt der Beigeordnete, es sei gut, dass mit der Marienhaus-Gruppe ein starker Partner gefunden worden sei: „Dass sich so die Möglichkeit bietet, den Menschen, die im DRK-Krankenhaus gearbeitet haben, eine Perspektive zu geben, ist wirklich positiv.“ Natürlich sei es aber bedauerlich, dass im Zuge einer solchen Zusammenlegung nicht jeder Arbeitsplatz erhalten bleiben könne. „Wir freuen uns, dass es für 75 Prozent des engagierten Teams sehr gut aussieht“, macht Seemann deutlich.

Das vorgestellte medizinische Konzept und die Aufteilung zwischen den Häusern – so werden die ambulante Notfallversorgung, die Intensivmedizin und ein großer Teil der Operationen im Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth in Neuwied stattfinden – bewertet Ralf Seemann positiv. „Wir stehen in konstruktiven, nach vorn gerichteten Gesprächen mit der Marienhaus-Gruppe. Daher haben wir Vertrauen, dass dort bei der Planung und Konzeptionierung gute Arbeit geleistet wird.“ Das erarbeitete Konzept scheine schlüssig. „Ich gehe nach den bisherigen positiven Gesprächen davon aus, dass das Konzept umsetzbar ist und langfristig wirkt“, ist er überzeugt.