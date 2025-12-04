Historische Spurensuche Wie viel Preußen steckt in Rheinbreitbach und Umgebung? Andreas Winkelmann 04.12.2025, 12:44 Uhr

i Thomas Napp mit seinem neuesten Buch an der Mine am Virneberg, die auch ein wenig von den Preußen profitierte. Andreas Winkelmann

Heimatgeschichte fasziniert viele Menschen. Die einen folgen den historischen Spuren und halten Erkenntnisse für Interessierte fest, die anderen stöbern gern in diesen Werken. Thomas Napp begeistert sich für beides, Sein neues Buch liegt jetzt vor.

Obwohl beispielsweise das „G“ im Rheinland ausgesprochen ähnlich oft zum „J“ mutiert wie im preußischen Berlin, wird das Preußische im Rheinland eher im Hinblick auf karnevalistische Uniformen betrachtet. Die rheinische Gelassenheit und Klüngelei und die preußische Disziplin und Ordnung gelten als nicht so nah beieinander.







