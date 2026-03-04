Fast ein Jahr nach Übernahme Wie überlastet ist die Notaufnahme in Neuwied? Viktoria Schneider 04.03.2026, 06:00 Uhr

i Nach der Übernahme des ehemaligen DRK-Krankenhauses durch die Marienhaus-Gruppe gibt es nur noch eine Notaufnahme in Neuwied. Jörg Niebergall

Lange Wartezeiten, abgehetzte Behandlungen: Dieses Bild zeichnen viele Patienten von überlasteten Notaufnahmen. Aber wie sieht es in Neuwied aus? Nach der Insolvenz des früheren DRK-Krankenhauses blieb hier von zwei Notaufnahmen nur eine übrig.

Nur noch eine einzige Notaufnahme gibt es für die rund 67.000 Neuwieder. Nach der Insolvenz der DRK-Krankenhausgesellschaft wurde das gleichnamige Krankenhaus von der Marienhaus-Gruppe übernommen. Eine der Folgen: Aus zwei Notaufnahmen wurde eine.







