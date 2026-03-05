Wohnungsbau in Neuwied
Wie teuer werden die neuen Wohnungen im Werth-Viertel?
Noch sei es zu früh, um über die künftigen Mietpreise im Werth-Viertel zu sprechen, sagt die GSG.
Jörg Niebergall

Die Sanierung von rund 350 Wohnungen im sogenannten Werth-Viertel bringt viele Änderungen für die dortigen Bewohner mit sich. Auch steigende Mietpreise? GSG-Pressesprecher Michael Stoll möchte aktuell keinen Blick in die Glaskugel werfen.

Günstige Wohnungen werden in Deutschland immer rarer. Auch in Neuwied steigen die Preise, viele Menschen tun sich mit der Suche nach bezahlbarem Wohnraum schwer. Die Mieten im sogenannten Werth-Viertel in der südöstlichen Innenstadt sind dagegen vergleichsweise niedrig – aber bleibt das auch so, wenn das Areal in den kommenden Jahren umgebaut wird?

