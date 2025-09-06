Schnell war Tabea Hof als Kita-Sozialarbeiterin der Stadt Dierdorf mittendrin im Geschehen. Sie berichtet etwa davon, was ihre Hilfsangebote sind und welche Fälle sie erlebt. Auch erzählt sie, woran man eine Kindeswohlgefährdung erkennen kann.

Längst hat sich die Schulsozialarbeit fest etabliert, doch auch die Kita-Sozialarbeit nimmt immer mehr zu und breitet sich aus. Seit Januar gibt es auch eine Kita-Sozialarbeiterin in der Stadt Dierdorf. „Wir sind ein Brennpunkt, sonst hätten wir die Kita-Sozialarbeit in Dierdorf nicht genehmigt bekommen“, unterstreicht Dierdorfs Stadtbürgermeister Ulrich Schreiber. Die erste Kita-Sozialarbeiterin der Stadt Dierdorf ist Tabea Hof. Sie berichtet davon, was der Kern der Kita-Sozialarbeit ist, was im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit steht, welche Fälle sie betreut und auch, woran man eine Kindeswohlgefährdung erkennen kann.

Grundsätzlich, so berichtet es Tabea Hof und so ist es auch einer Broschüre zu entnehmen, die sie gemeinsam mit der Kita-Netzwerkerin Jasmin Neitzert entwickelte, ist die Kita-Sozialarbeit der Stadt Dierdorf ein kostenloses, beratendes Angebot für Eltern, Familien und pädagogische Fachkräfte der Kitas. Tabea Hof selbst sieht sich als Brücke zwischen den Eltern, ihren Kindern und den Kita-Teams. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen die Kita am Schulzentrum und die Kita in der Dierdorfer Kernstadt sowie die Kita Eulennest im Stadtteil Wienau.

Wichtigste Aufgabe ist die Elternberatung

Die Kita-Sozialarbeit zielt darauf ab, bedarfsorientiert zu helfen. Eine Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Kita-Sozialarbeiterin Hof erfolgt auf freiwilliger Basis und unterliegt der Schweigepflicht, sie kann jederzeit beendet werden. Das Angebot von Tabea Hof umfasst eine Familien- und Erziehungsberatung. Zudem hilft sie, Probleme im Alltag zu bewältigen. Darunter können die Schwerpunkte Erziehung, Ehe, Familie, Umfeld, Krisen oder auch Konflikte fallen. Außerdem berät Hof bei behördlichen Fragen und weiteren Hilfsangeboten – etwa zu Bildungs- und Teilhabepaketen oder auch Therapeuten. Oder sie hilft Eltern auch mal „mit einer Schulter zum Ausweinen“.

Ihre wichtigste Aufgabe ist die Elternberatung. Obwohl sie nach ihrem Start im Januar erst nach vielen Monaten mit dem ersten Fall gerechnet hätte, war sie doch deutlich schneller mitten im Geschehen – bereits nach vier Wochen. „Das hat sich mittlerweile gut herumgesprochen“, sagt Hof. „Das A und O ist es, Vertrauen zu schaffen.“

Auf Elternabenden oder auch mithilfe der Kita-Leitungen nutzt sie die Gelegenheiten, sich und ihr Angebot vorzustellen. Dabei sind ihre Fälle ganz unterschiedlich. „Fälle, die harmlos sind, sind einfache Beratungsfälle“, sagt Hof. Beispielsweise suchen Eltern für ihr Kind einen Ergotherapeuten. In einem anderen Fall war die finanzielle Lage einer Familie nicht einfach, das wirkte sich auch auf den Alltag des Kindes auf. Hier beriet Hof über die Möglichkeiten, schließlich wurde ein Kinderzuschlag genehmigt, der die Familie entlastete.

Woran man eine Kindeswohlgefährdung erkennen kann

Bei größeren und schlimmeren Fällen wird das Jugendamt involviert. „Hier geht es auch darum, die Familie in dem ganzen Prozess noch zu begleiten.“ Besonders schlimme Fälle sind die, bei dem eine Kindeswohlgefährdung im Raum steht. „Die Fälle können mich manchmal zur Verzweiflung bringen, weil man auch nur begrenzte Möglichkeiten hat, etwas zu tun“, betont Hof. Eines betont Hof in Bezug auf ihre Beratungstätigkeit: „Letztendlich ist meine Aufgabe die Beratung, aber ich habe keine Handlungsvollmacht.“

Indizien für die Kindeswohlgefährdung können laut Hof zum einen körperliche und zum anderen psychische Auffälligkeiten sein. Körperliche Auffälligkeiten an Kindern seien beispielsweise blauen Flecken an ungewöhnlichen Stellen – wie am Rücken oder der Oberschenkelinnenseite. Psychisch ist es nicht immer ganz so leicht, den Sachverhalt richtig einzuschätzen. Hier sind vor allem auch die Erzieherinnen und Erzieher gefragt, die die Mädchen und Jungen besser kennen und ihr Verhalten mit mehr Erfahrungen bewerten können. So kann es sich darum drehen, dass ein Kind ungewöhnlich still ist oder auch laut schreit. Auch interkulturelle Fachkräfte, die einzelne Kinder fördern, können hier hilfreich sein.

„Wir sind ein Brennpunkt, sonst hätten wir die Kita-Sozialarbeit in Dierdorf nicht genehmigt bekommen.“

Dierdorfs Stadtbürgermeister Ulrich Schreiber

Darüber hinaus hat der Träger der Kitas, die Stadt Dierdorf, eine Verantwortung für das Wohl der Kinder in den Einrichtungen. „Ich muss alle Kinder schützen“, sagt Schreiber. Damit bezieht er sich auch auf Fälle, wenn ein Kind ein anderes beispielsweise beißen oder schlagen sollte. Bei schwierigen Fällen sind die Kita-Teams angehalten, genau Protokoll zu führen und alle Auffälligkeiten zu dokumentieren. Hier tauscht sich Tabea Hof dann auch viel mit der Kita-Netzwerkerin Jasmin Neitzert, dem Jugendamt, der Kita-Leitung und auch möglicherweise weiteren geschulten Fachkräften aus, die die Situation gut beurteilen können.

Wie Hof erörtert, liegen Probleme von Kindern ursächlich oft bei den Eltern, die sich untereinander etwa nicht einig sind, was gut für das Kind ist und die mit ihren eigenen Konflikten beschäftigt sind. Auch gebe es häufiger ein Machtspiel zwischen den Eltern, das sich dann auch negativ auf das eigene Kind auswirkt. Hier kann im Einzelfall möglicherweise eine Paarberatung Abhilfe schaffen und auch positive Effekte für das Kind haben.

„Gerade im Kindergartenalter kann man noch ganz viel machen und retten, was im späteren Alter bei den Kindern nicht mehr so leicht aufzufangen ist.“

Tabea Hof, Kita-Sozialarbeiterin der Stadt Dierdorf

Kita-Sozialarbeit hält Tabea Hof für sehr wichtig, als Fähigkeiten müsse man unter anderem Empathie, eine gewisse Objektivität und ein Reflexionsvermögen mitbringen. „Gerade im Kindergartenalter kann man noch ganz viel machen und retten, was im späteren Alter bei den Kindern nicht mehr so leicht aufzufangen ist“, sagt Hof. Gerade der Zugang zu den Eltern sei in der Kita-Phase einfach intensiver und besser als zur Schulzeit der Kinder.

Doch es kann sinnvoll sein, die zu Kitatagen angefangene Sozialarbeit in einigen Fällen auch danach fortzusetzen. „Wenn es nötig ist, begleiten wir auch den Übergang zwischen Kita und Grundschule. Auch mit den Schulsoziarbeitern besteht hier Kontakt.“

Ausbildung von Tabea Hof

Ihr Abitur absolvierte Tabea Hof in Montabaur. An einer Grundschule machte sich anschließend ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). „Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich gerade mit jüngeren Menschen ganz gut kann.“ Nach ihrem FSJ studierte sie an der Universität Koblenz Pädagogik und schaffte dort den Abschluss als Sozialarbeiterin. Während Corona, als der Stellenmarkt schwierig war, war sie bei einer stationären Jugendhilfe in einer Intensivwohngruppe angestellt und ist dort zwei Jahre geblieben. „Das hat mich beruflich sehr geprägt, ich war an vorderster Front bei der Jugendhilfe und direkt am Klienten. Dies hilft mir in meiner aktuellen Stelle sehr.“ Anschließend ist sie in Elternzeit gegangen und hat eine neue Herausforderung gesucht, die besser mit ihrem Privatleben zu vereinbaren ist. Schließlich bewarb sie sich erfolgreich auf die Stelle der Kita-Sozialarbeiterin in Dierdorf und ist hier seit Januar tätig. Kontakt: Tel.: 0151/53709412 oder per Mail ankiso@dierdorf.de