Kandidaten im Kreis Neuwied
Wie soll die Gesundheitsversorgung verbessert werden?
Die medizinische Versorgung auch mit Hausärzten ist ein Problem, gerade auf dem Land. Doch wie kann man die Situation verbessern? Das ist ein Thema im Landtagswahlkampf.
Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Weniger Bürokratie, mehr Anreize für Praxisübernahmen und -gründungen: Das sind zwei der Vorschläge, mit denen die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied) den Problemen in der Gesundheitsversorgung begegnen wollen.

Das DRK-Krankenhaus in Neuwied ist insolvent, eine Schließung des Franziskus-Krankenhauses in Linz wurde befürchtet, auch wenn sie letztlich abgewendet wurde. Und auch die Versorgung gerade im ländlichen Raum mit niedergelassenen Ärzten treibt die Menschen um.

