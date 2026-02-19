Weniger Bürokratie, mehr Anreize für Praxisübernahmen und -gründungen: Das sind zwei der Vorschläge, mit denen die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied) den Problemen in der Gesundheitsversorgung begegnen wollen.
Das DRK-Krankenhaus in Neuwied ist insolvent, eine Schließung des Franziskus-Krankenhauses in Linz wurde befürchtet, auch wenn sie letztlich abgewendet wurde. Und auch die Versorgung gerade im ländlichen Raum mit niedergelassenen Ärzten treibt die Menschen um.