Wie gedenkt man den Opfern des Nationalsozialismus? Diese Frage stellt sich die SPD in der Ortsgemeinde Buchholz. Daher brachte sie einen Antrag zur lokalen Vergangenheitsbewältigung in den Gemeinderat ein.

Der Ortsgemeinderat Buchholz beriet bei seiner jüngsten Sitzung über mögliche Formen des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus in der Gemeinde. Dies geschah auf Antrag der SPD.

Das steht im Antrag

Die Erforschung möglicher Verfolgungs-Schicksale in Buchholz, insbesondere von jüdischen Einwohnern sowie Sinti und Roma, aber auch von Homosexuellen, politischen Gegnern und als „asozial“ diffamierten Menschen solle initiiert werden. Dafür sollen externe Quellen wie zum Beispiel Historiker, die Landeszentrale für politische Bildung oder die Gedenkstätte Hadamar, um Unterstützung gebeten und herangezogen werden, heißt es in dem Antrag. „Es geht darum, Position zu beziehen, auch wenn keine konkreten Anlässe bestehen. Warnung und Mahnung ist wichtig, gerade für junge Menschen“, ergänzte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Stefanie Klör die Antragsbegründung gegenüber unserer Zeitung. „Gerade in Zeiten zunehmender antisemitischer und diskriminierender Strömungen ist es unsere Pflicht, ein klares Zeichen gegen das vergessen zu setzen“, heißt es unter anderem in der Begründung.

Man habe im Rat konstruktiv diskutiert und man sei sich einig gewesen, „und ich habe mich ausdrücklich für den Antrag bedankt, denn das Thema gerät immer mehr in Vergessenheit, zumal alte Einwohner, die erzählen könnten, versterben“, sagte Ortsbürgermeister Konrad Peuling im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings sei Buchholz erst 1974 aus den Gemeinden Griesenbach, Elsaff und Krautscheid entstanden. „Wir waren rein landwirtschaftlich geprägt, es gab wenig Einwohner und eigentlich nur einzelne Gehöfte“, so Peuling weiter. Deshalb habe man beschlossen, das Thema in den Kulturausschuss zu geben, der beraten solle, wie vorgegangen wird. „Wir glauben, dass das Thema auf Ebene der Verbandsgemeinde vielleicht konkreter an Schicksalen festgemacht werden kann“, sagt der Ortsbürgermeister.

Stolpersteine wird es vermutlich nicht geben

Auch Stefanie Klör sind zum Beispiel keine konkreten Hinweise auf jüdisches Leben in der Zeit bekannt. „Wir haben dem Antrag ja einen Zeitungsartikel vom 12. September 1935 beigelegt. In dem wird berichtet, dass der Gemeinderat Asbach beschlossen hat, dass keine Juden ins Gemeindegebiet ziehen dürfen, und dass es schon zuvor ein Gesetz gab, dass Juden die Niederlassung in der Gemeinde verboten sei. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es daher gar keine Juden hier gab“, sagt Klör. Gedenkformen, wie zum Beispiel die Stolpersteine in anderen Städten und Orten, die an die Namen verschleppter und ermordeter Juden erinnern, werde es daher in Buchholz vermutlich eher nicht geben. Die Annahme teilt auch Konrad Peuling, „aber es gab ja auch andere Verfolgte“, an die zu gedenken sei, sagt er.

Obwohl es zurzeit keine konkret zu benennenden Schicksale in Buchholz gebe und die bisherige Erinnerungskultur nicht verhindert habe, dass wieder Ausgrenzung und Diskriminierung um sich greift, sei „Nichtstun auch keine Alternative“, begründet Stefanie Klör das Engagement, eine geeignete Erinnerungsform zu eruieren.