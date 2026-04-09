Nachts um drei noch Milch holen? Das ist bei den 24-Stunden-Supermärkten der Kette Tante Enso Realität. Bald soll auch eine Filiale in Neuwied-Oberbieber eröffnen – und die Bewohner des Stadtteils dürfen jetzt aktiv mitentscheiden.
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Die Oberbieberinnen und Oberbieberer haben es in der Hand: Bald soll ein neuer Vollsortimenter in dem Neuwieder Stadtteil eröffnen. Einziehen möchte die Supermarktkette Tante Enso, zusammen mit einem Bäcker und einem Metzger aus der Region. Welchen Namen der zukünftige Markt tragen soll, dürfen die Bürger nun entscheiden.