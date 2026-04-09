Umbau in Oberbieber geht voran Wie soll der neue Tante-Enso-Markt in Neuwied heißen? Viktoria Schneider 09.04.2026, 18:00 Uhr

i Bei der Informationsveranstaltung im vergangenen Jahr wurde das Konzept für die Tante-Enso-Filiale in Oberbieber vorgestellt, jetzt läuft der Umbau. Viktoria Schneider

Nachts um drei noch Milch holen? Das ist bei den 24-Stunden-Supermärkten der Kette Tante Enso Realität. Bald soll auch eine Filiale in Neuwied-Oberbieber eröffnen – und die Bewohner des Stadtteils dürfen jetzt aktiv mitentscheiden.

Die Oberbieberinnen und Oberbieberer haben es in der Hand: Bald soll ein neuer Vollsortimenter in dem Neuwieder Stadtteil eröffnen. Einziehen möchte die Supermarktkette Tante Enso, zusammen mit einem Bäcker und einem Metzger aus der Region. Welchen Namen der zukünftige Markt tragen soll, dürfen die Bürger nun entscheiden.







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