Interview mit Bürgermeister Wie sieht in Zukunft die Linzer Innenstadt aus? Sabine Nitsch 04.04.2026, 15:00 Uhr

i Das Rheintor ist eines der Wahrzeichen im Herzen von Linz. Sabine Nitsch

Die Linzer Innenstadt muss sich neu erfinden. Sie kämpft wie viele andere Städte auch mit Leerständen. Aber es gibt gute Ideen, mit denen man in Linz den Herausforderungen der Zukunft begegnen will.

Die Stadt Linz punktet bei Touristen, Einheimischen und Neubürgern mit einer malerischen Altstadt, den hübschen Gassen und Winkeln und kleinen inhabergeführten Geschäften, Gastronomie und Cafés. Allerdings ist zunehmend erkennbar, dass Linz, wie die meisten anderen Städte auch, damit zu kämpfen hat, dass immer mehr Ladenlokale leer stehen.







Artikel teilen

Artikel teilen