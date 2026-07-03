Tradition im Kreis Neuwied
Wie Ralf Kessel den Scheurener Hof zum Lebenstraum machte
Ralf Kessel (rechts) verwöhnt mit Azubi Pasquale Amaroso seine Gäste im Scheurener Hof. Kessel liebt das Traditionshaus - und da
Ralf Kessel (rechts) verwöhnt mit Azubi Pasquale Amaroso seine Gäste im Scheurener Hof. Kessel liebt das Traditionshaus - und das, seit er ein kleines Kind ist.
Sabine Nitsch

In der Gastroszene im Kreis Neuwied tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon eine Institution. Wir werfen einen Blick darauf und wer dahinter steckt. Diesmal: der Scheurener Hof in Unkel-Scheuren.

Lesezeit 3 Minuten
Man kann die Küche von Ralf Kessel im Scheurener Hof mit zwei kurzen Worten beschreiben: richtig lecker. Damit ist auf den Punkt gebracht, was die meisten Gäste von dem Traditionshaus im Herzen des Unkeler Ortsteils Scheuren denken. Im Schatten des Scheurener Doms, wie die Einheimischen ihre Kirche mitten im Dorf nennen, umgeben von liebevoll renovierten Fachwerkhäusern, kann man es sich bei gutem Wetter auch draußen rund um den Dorfbrunnen und ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

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