Das beliebte Oldtimer-Treffen in Neuwied am 1. Mai wächst und wächst – das Besucheraufkommen sorgt allerdings auch für ein Platzproblem. Veranstalter und Ehrenamtliche suchen nun nach Lösungen.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn am 1. Mai die Sonne lacht, dann wird die Deichstadt schon seit Jahren zum Mekka für die Liebhaber von Young- und Oldtimern. Und da sich das in den vergangenen Jahren weit über die Kreisgrenzen hinaus herumgesprochen hat, steigt die Zahl der Fahrzeuge und ihrer Fahrer kontinuierlich.