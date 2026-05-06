Verkehrschaos durch Andrang
Wie Oldtimer-Treffen in Neuwied entzerrt werden kann
Volles Haus auf dem Gelände von Becker & Co.
Volles Haus auf dem Gelände von Becker & Co.
Jörg Niebergall

Das beliebte Oldtimer-Treffen in Neuwied am 1. Mai wächst und wächst – das Besucheraufkommen sorgt allerdings auch für ein Platzproblem. Veranstalter und Ehrenamtliche suchen nun nach Lösungen.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn am 1. Mai die Sonne lacht, dann wird die Deichstadt schon seit Jahren zum Mekka für die Liebhaber von Young- und Oldtimern. Und da sich das in den vergangenen Jahren weit über die Kreisgrenzen hinaus herumgesprochen hat, steigt die Zahl der Fahrzeuge und ihrer Fahrer kontinuierlich.

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