Verkehrschaos durch Andrang Wie Oldtimer-Treffen in Neuwied entzerrt werden kann Jörg Niebergall 06.05.2026, 18:00 Uhr

i Volles Haus auf dem Gelände von Becker & Co. Jörg Niebergall

Das beliebte Oldtimer-Treffen in Neuwied am 1. Mai wächst und wächst – das Besucheraufkommen sorgt allerdings auch für ein Platzproblem. Veranstalter und Ehrenamtliche suchen nun nach Lösungen.

Wenn am 1. Mai die Sonne lacht, dann wird die Deichstadt schon seit Jahren zum Mekka für die Liebhaber von Young- und Oldtimern. Und da sich das in den vergangenen Jahren weit über die Kreisgrenzen hinaus herumgesprochen hat, steigt die Zahl der Fahrzeuge und ihrer Fahrer kontinuierlich.







Artikel teilen

Artikel teilen