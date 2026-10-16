Nun Träger des Frauenhauses
Wie Neuwieds DRK unter Krankenhauspleite gelitten hat
Armin Rieger (rechts), Präsident des DRK-Kreisverbands Neuwied, und der DRK-Kreisgeschäftsführer Marco Bust haben über das gepla
Armin Rieger (rechts), Präsident des DRK-Kreisverbands Neuwied, und der DRK-Kreisgeschäftsführer Marco Bust haben über das geplante Frauenhaus in der Stadt Neuwied informiert.
Daniel Dresen

Das Aus des DRK als Krankenhausträger hat auch negative Folgen für den unbeteiligten Neuwieder DRK-Kreisverband gehabt. Kreisverbandspräsident Armin Rieger und Geschäftsführer Marco Bust blicken zurück und geben Auskunft über das geplante Frauenhaus.

Lesezeit 5 Minuten
Unter den DRK-Kreisverbänden zählt der Ableger in Neuwied zu den eher kleineren in Rheinland-Pfalz, doch seine Aufgaben sind vielfältig und wachsen immens. Die neueste Herausforderung ist die Trägerschaft des ersten Frauenhauses im Kreis Neuwied, das auf absehbare Zeit in der Stadt Neuwied öffnen soll.
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