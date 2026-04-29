Unter dem Titel „Leben und Arbeiten an der B42“ greift unsere Zeitung Geschichten zur Bundesstraße am Rhein auf. Dieses Mal haben wir uns mit dem LBM ausgetauscht, der für die wichtigen Felssicherungsmaßnahmen entlang der B42 zuständig ist.
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Wer mal im Auto die Romantik des Unteren Mittelrheintals erleben möchte, ist auf der Teilstrecke der B42 zwischen Hammerstein und Neuwied-Feldkirchen richtig. Stellenweise führt die Bundesstraße hier eng zwischen steilen Felswänden des Rheinischen Schiefergebirges und dem namensgebenden Fluss entlang.