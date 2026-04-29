Leben und Arbeiten an der B42 Wie LBM versucht, die B42 vor Steinschlägen zu sichern Daniel Dresen 29.04.2026, 18:00 Uhr

i Auf dem Abschnitt der B42 zwischen Leutesdorf und Neuwied-Feldkirchen fanden zuletzt im Frühjahr 2025 Felssicherungsarbeiten statt, die zeitweise zu Verkehrsbehinderungen führten. Aufgrund der Sanierung der rechten Rheinschiene von Mitte Juli bis Mitte Dezember 2026 sind laut LBM keine Arbeiten entlang der B42 geplant. Jörg Niebergall

Unter dem Titel „Leben und Arbeiten an der B42“ greift unsere Zeitung Geschichten zur Bundesstraße am Rhein auf. Dieses Mal haben wir uns mit dem LBM ausgetauscht, der für die wichtigen Felssicherungsmaßnahmen entlang der B42 zuständig ist.

Wer mal im Auto die Romantik des Unteren Mittelrheintals erleben möchte, ist auf der Teilstrecke der B42 zwischen Hammerstein und Neuwied-Feldkirchen richtig. Stellenweise führt die Bundesstraße hier eng zwischen steilen Felswänden des Rheinischen Schiefergebirges und dem namensgebenden Fluss entlang.







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