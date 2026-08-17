Tote in Neuwieder Pflegeheim Wie lange darf es bis zur Leichenschau dauern? Justin Buchinger 17.08.2026, 18:00 Uhr

i Bei über 40 Grad lag eine Tote über Stunden in einem Neuwieder Pflegeheim, weil sich kein Arzt fand, der sie für tot erklären konnte. (Symbolbild) Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Die Tochter einer in einem Neuwieder Pflegeheim Verstorbenen wartete stundenlang darauf, dass ein Arzt ihre Mutter für tot erklärte. Unsere Zeitung hat die Landesärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung gefragt, wie lange es dauern darf.

Weil der zuständige Arzt im Urlaub gewesen sein soll, musste eine verstorbene Frau in einem Neuwieder Pflegeheim über Stunden in ihrem Bett liegen bleiben. Nachdem die Tote bereits um 8 Uhr aufgefunden wurde, habe ihre Tochter versucht, bei lokalen Praxen und über die 116 117 einen Arzt zu finden.







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