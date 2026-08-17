Die Tochter einer in einem Neuwieder Pflegeheim Verstorbenen wartete stundenlang darauf, dass ein Arzt ihre Mutter für tot erklärte. Unsere Zeitung hat die Landesärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung gefragt, wie lange es dauern darf.
Lesezeit 3 Minuten
Weil der zuständige Arzt im Urlaub gewesen sein soll, musste eine verstorbene Frau in einem Neuwieder Pflegeheim über Stunden in ihrem Bett liegen bleiben. Nachdem die Tote bereits um 8 Uhr aufgefunden wurde, habe ihre Tochter versucht, bei lokalen Praxen und über die 116 117 einen Arzt zu finden.