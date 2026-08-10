Projekte in Neuwied Wie Kunst zusammen mit Wohnungslosen entstehen kann Rainer Claaßen 10.08.2026, 06:00 Uhr

i Bei der Veranstaltung „Positionen im Dialog – Kunst trifft Gesellschaft“ ging es kürzlich in Neuwied um inklusive Stadtkultur. Rainer Claaßen

Bei der Veranstaltung „Positionen im Dialog – Kunst trifft Gesellschaft“ ging es kürzlich in Neuwied um inklusive Stadtkultur. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die gemeinsam mit obdachlosen und wohnungslosen Menschen umgesetzt werden können.

Der „Neue Kunstverein Mittelrhein“ unternimmt einiges, um Kunst nicht nur in Museen und Galerien stattfinden zu lassen, sondern sie direkt in den Alltag der Menschen zu bringen. Besonders deutlich wird das bei der jährlich stattfindenden Ausstellung „Kunst im Karree“, bei der Innen- und Hinterhöfe der Stadt ein Wochenende lang zu Ausstellungsräumen für Künstler aus der Region werden.







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