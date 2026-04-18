Diskussion in Rengsdorf
„Wie kriegt man die Zugezogenen in die Vereine?“
Bei einer Einwohnerversammlung berichtete Rengsdorfs "Dreigestirn" aus Bürgermeister Marc Dillenberger und den Beigeordneten De
Bei einer Einwohnerversammlung berichtete Rengsdorfs "Dreigestirn" aus Bürgermeister Marc Dillenberger und den Beigeordneten Dennis Müller und Thomas Schreck über die Lage des Ortes.
Justin Buchinger

Wie steht es um Rengsdorf? Das war das Thema einer Einwohnerversammlung, bei der Rengsdorfs Triumvirat aus Bürgermeister und Beigeordneten zu den Veränderungen im Ort berichtete. Der Beigeordnete Dennis Müller sprach über Kultur und Vereinsleben.

Lesezeit 3 Minuten
Bei einer Einwohnerversammlung hat das Rengsdorfer „Dreigestirn“ aus Bürgermeister Marc Dillenberger und den Beigeordneten Dennis Müller und Thomas Schreck über die Entwicklungen im Ort berichtet. Seit der Kommunalwahl führen sie die Gemeinde gemeinsam und haben die Arbeit des Bürgermeisteramts untereinander aufgeteilt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren