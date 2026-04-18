Diskussion in Rengsdorf „Wie kriegt man die Zugezogenen in die Vereine?“ Justin Buchinger 18.04.2026, 12:00 Uhr

i Bei einer Einwohnerversammlung berichtete Rengsdorfs "Dreigestirn" aus Bürgermeister Marc Dillenberger und den Beigeordneten Dennis Müller und Thomas Schreck über die Lage des Ortes. Justin Buchinger

Wie steht es um Rengsdorf? Das war das Thema einer Einwohnerversammlung, bei der Rengsdorfs Triumvirat aus Bürgermeister und Beigeordneten zu den Veränderungen im Ort berichtete. Der Beigeordnete Dennis Müller sprach über Kultur und Vereinsleben.

Bei einer Einwohnerversammlung hat das Rengsdorfer „Dreigestirn“ aus Bürgermeister Marc Dillenberger und den Beigeordneten Dennis Müller und Thomas Schreck über die Entwicklungen im Ort berichtet. Seit der Kommunalwahl führen sie die Gemeinde gemeinsam und haben die Arbeit des Bürgermeisteramts untereinander aufgeteilt.







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