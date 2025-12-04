Zu Gast auf Schloss Arenfels Wie Kraftklub die Nacht in Bad Hönningen gefallen hat Daniel Dresen 04.12.2025, 15:48 Uhr

i Die Chemnitzer Rockband Kraftklub hat am Montagabend spontan ein Gratis-Konzert vor rund 250 Gästen im Hof von Schloss Arenfels in Bad Hönningen gegeben. Heinz-Werner Lamberz

Das überraschende Gratis-Konzert der Chemnitzer Rockband Kraftklub am Montagabend auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen macht auch Tage danach sprachlos. Schlosspächter Benedikt Feltens verrät, wie die fünf Rap-Rocker abseits der Bühne ticken.

Ein Supermarkt in Stuttgart, ein Waschsalon in Bonn oder ein Skatepark in Kassel – der Auftritt der Rockband Kraftklub auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen am Montagabend reiht sich ein in eine lange Liste ungewöhnlicher Konzertorte in Deutschland, die die Chemnitzer bei der Release-Tour ihres neuen Albums „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ besuchen.







Artikel teilen

Artikel teilen