Wie Kraftklub die Nacht in Bad Hönningen gefallen hat

Das überraschende Gratis-Konzert der Chemnitzer Rockband Kraftklub am Montagabend auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen macht auch Tage danach sprachlos. Schlosspächter Benedikt Feltens verrät, wie die fünf Rap-Rocker abseits der Bühne ticken.
Ein Supermarkt in Stuttgart, ein Waschsalon in Bonn oder ein Skatepark in Kassel – der Auftritt der Rockband Kraftklub auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen am Montagabend reiht sich ein in eine lange Liste ungewöhnlicher Konzertorte in Deutschland, die die Chemnitzer bei der Release-Tour ihres neuen Albums „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ besuchen.