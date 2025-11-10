Veranstaltung in Kurtscheid Wie können sich Senioren vor Einsamkeit schützen? 10.11.2025, 15:00 Uhr

i Joachim Noll, Seniorensicherheitsberater der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, und Einsamkeitsexpertin Hildegard Schanz informieren in der Wiedhöhenhalle über Einsamkeit im Alter. Justin Buchinger

Einsamkeit im Alter ist eine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit. Einsamkeitsexpertin Hildegard Schanz und Sicherheitsberater Joachim Noll informieren am 26. November, was man dagegen tun kann. Wir haben vorab mit ihnen über das Thema gesprochen.

Welche Folgen hat Einsamkeit im Alter? Wie nutzen Kriminelle Einsamkeit aus? Und was kann man tun, um Vereinsamung zu verhindern und sich vor Betrügern zu schützen? Diese und mehr Fragen werden Hildegard Schanz, psychotherapeutischer Coach und Einsamkeitsexpertin, und Joachim Noll, Seniorensicherheitsberater der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach, bei der Veranstaltung „Einsamkeit im Alter – muss das sein?







Artikel teilen

Artikel teilen