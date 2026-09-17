Muttizettel oder Bändchen Wie Kirmesvereine im Kreis Neuwied Jugendschutz regeln Jörg Niebergall 17.09.2026, 13:00 Uhr

i Das Foto ist beim Oktoberfest in Großmaischeid im Jahr 2025 entstanden. Neben vielen Erwachsenen waren dort auch Minderjährige vertreten. Jörg Niebergall

Wie sorgen Vereine dafür, dass auf der Kirmes Feierfreude und Jugendschutz zusammenpassen? Ein Blick hinter die Kulissen: Welche Maßnahmen greifen und wie Kontrollen funktionieren.

Kirmes ohne Party? Kaum vorstellbar. Doch wenn im Festzelt bis tief in die Nacht gefeiert wird, stehen die Vereine vor einer Aufgabe, die mit Musik, Bierstand und Festzug wenig zu tun hat: dem Jugendschutz. Wer darf wie lange bleiben, wer bekommt welches Getränk und wie lässt sich im vollen Zelt überhaupt kontrollieren, wer 16, 17 oder schon 18 Jahre alt ist?







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