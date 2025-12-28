Haushalt der VG Dierdorf Wie kann das Sondervermögen eingesetzt werden? Lars Tenorth 28.12.2025, 14:00 Uhr

i Wie kann die VG Dierdorf das Sondervermögen sinnvoll einsetzen? Diese Frage stellte sich der Rat unter anderem in der jüngsten Ratssitzung. Daniel Reinhardt. picture alliance/dpa

Der Dierdorfer VG-Rat hat den Haushaltsplan für 2026 einstimmig verabschiedet und sieht sich auf einem guten Weg. Für die Zukunft stellt sich aber die Frage, wie Mittel des Sondervermögens richtig eingesetzt werden können – noch fehlt Fantasie.

Die Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Dierdorf können aufatmen. Denn die Verbandsgemeindeumlage wird nicht erhöht und bleibt wie im Vorjahr bei 35,9 Prozent. Der vorläufige Umlagebetrag beträgt rund 5,44 Millionen Euro für 2026. Generell zeigte sich Dierdorfs VG-Bürgermeister Manuel Seiler in der Ratssitzung zufrieden mit dem Etat für 2026, der einstimmig verabschiedet worden ist.







