OB-Kandidaten im Gespräch Wie ist der Sanierungsstau in Neuwied zu lösen? 18.02.2025, 10:00 Uhr

i Mit Sanierungsstau hat die Stadtverwaltung Neuwied zu kämpfen. In den vergangenen 30 bis 40 Jahren sei das ein ganzes Stück vernachlässigt worden, erklärte OB Jan Einig, ohne Bewertung, wie er deutlich machte. Jörg Niebergall

Auf etwa eine halbe Milliarde Euro schätzt Oberbürgermeister Jan Einig (CDU) den Sanierungsstau in Neuwied. Welche Lösungen die drei Kandidaten dafür, die am 23. Februar Stadtchef werden wollen? Im Druckhaus in Koblenz gaben sie Antworten darauf.

In der Stadt Neuwied sind 80 Prozent der öffentlichen Gebäude sanierungsbedürftig, darunter auch Schulen und Kitas. Was muss, was kann hier passieren? Im Gespräch mit unserer Zeitung im Druckhaus in Koblenz antworteten darauf die Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl, Amtsinhaber Jan Einig (CDU), SPD-Herausforderer Sven Lefkowitz und der parteilose Bewerber Conrad Lunar, der von der Bürgerinitiative „Ich tu’s“ unterstützt wird.

