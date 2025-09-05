Das BSW kam aus dem Stand in den Neuwieder Kreistag. Doch nach dem verpassten Einzug in den Bundestag wurde es stiller um die Partei. Kreistagsmitglied und Landesgeschäftsführer Jochen Bülow erklärt, wie es um die junge Partei in der Region steht.

Aus dem Stand erhielt das Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) bei der Kommunalwahl 5,7 Prozent der Stimmen im Kreis Neuwied und damit drei Sitze im Kreistag. Doch nachdem die Partei den Einzug in den Bundestag knapp verpasst hat, hört man wenig. Ein Grund für uns, bei Jochen Bülow vom Bündnis nachzufragen, wie der jüngste Zugang zur Parteienlandschaft im Kreis Neuwied organisiert ist.

„Wir haben mehr Mitgliederanfragen, als wir gerade aufnehmen können“, sagt Jochen Bülow, der sowohl Fraktionsvorsitzender des BSW im Kreistag Neuwied als auch Landesgeschäftsführer der Partei ist. „Bis zum Ende des Jahres wollen wir alle, die sich beworben haben – und die wir in der Partei wollen –, aufnehmen.“ Das ist die Vorgabe der Bundespartei. Ob sich das so umsetzen lässt, weiß er noch nicht. „Es geht nicht so schnell, wie ich es gern hätte.“

Der rheinland-pfälzische Landesverband des BSW hat sich im vergangenen September gegründet. Unter der Landesebene sei das BSW im Sinne des Parteiengesetzes nur informell organisiert, so Bülow. Rheinland-Pfalz ist in fünf Regionen im Land eingeteilt, für deren Organisation je zwei oder drei Mitglieder des Landesvorstands zuständig sind: Mitte, Vorder-/ Südpfalz, Westpfalz, Trier/Eifel und die Region Nord.

Zu Letzterer gehören neben dem Kreis Neuwied auch die Kreise Altenkirchen, Mayen-Koblenz, Cochem-Zell und Ahrweiler sowie der Westerwald- und der Rhein-Lahn-Kreis und die Stadt Koblenz. Auf lokaler Ebene treffen sich Mitglieder und Unterstützer zu regelmäßigen Stammtischen.

i Jochen Bülow ist der rheinland-pfälzische Landesgeschäftsführer des BSW und Fraktionsvorsitzer der Partei im Neuwieder Kreistag. Ralf Grün

Dass die Stammtische auch Nicht-Mitgliedern offen stehen, sei ein Grund dafür, dass das BSW bisher noch keine Ortsvereine gründet, erklärt Bülow. Auch finden die Parteitage bisher auf Mitgliederebene statt. Mit Ortsverbänden würde sich das Delegiertenprinzip anbieten, doch dafür müsste die Verbandsgründung flächendeckend passieren. Auch sei die Gründung eines Ortsverbandes mit bürokratischem Aufwand verbunden. „Da hängt einiges hinten dran.“ Lieber fokussiere man die Kraft auf die anstehende Landtagswahl.

Noch viele weiße Flecken im Land

Dazu kommt: Anders als Bülow, der seit 2009 zuerst für die Partei Die Linke und nun für das BSW im Neuwieder Kreistag sitzt, sind viele der Mitglieder und Unterstützer im politischen Geschäft unerfahren. Daher würden etwa Anträge auf Plakatierungserlaubnis und das Aufhängen der Wahlwerbung flächendeckend durch die Bundespartei erfolgen. „Die Mitglieder sollen sich auf die schönen Teile des Wahlkampfs konzentrieren können.“

Denn klar ist, die Partei tritt zur Landtagswahl an. Am 7. September wollen die Mitglieder zusammenkommen und ihre Wahllisten bestimmen. In Städten wie Koblenz und Neuwied sei man organisiert, aber „noch ist es sehr gesprenkelt“, beschreibt Bülow die Situation. „Da sind noch nicht alle eingebunden.“ Noch gebe es weiße Flecken, doch die sollen weniger werden. „Wir sind sehr jung und haben in kurzer Zeit viele Wahlen gehabt.“

„Ich sag’ mal ein wenig ketzerisch: Für Frieden und Abrüstung sind wir alle, aber wir müssen uns auch vor Ort einmischen.“

Jochen Bülow, Fraktionsvorsitzender des BSW im Kreis Neuwied﻿

„Die Bundesthemen überlagern die Landes- und Kommunalwahl“, so Bülow. Trotzdem sei die Kommunalwahl ein Erfolg für das Bündnis gewesen. Insgesamt seien es etwa 50 Mandatsträger im Land. „Wo wir angetreten sind, haben wir Fraktionsstärke erreicht.“

Auf kommunaler Ebene sollte sich das BSW aus seiner Sicht noch mehr einbringen. „Ich sag’ mal ein wenig ketzerisch: Für Frieden und Abrüstung sind wir alle, aber wir müssen uns auch vor Ort einmischen. Man kann all die Bundesthemen medial schön bestücken, aber man muss sich auch um Themen vor Ort kümmern.“ Über die großen Themen dürften die alltäglichen Fragen im Kommunalen nicht vergessen werden.

Vor allem in kleinen Orten, etwa die Gemeinde, in der Bülow selbst im Rat sitzt, gebe es ohnehin keine klare Trennung in Fraktionen oder in Regierung und Opposition. Die Themen im Ort stehen im Vordergrund. So sei ein Herzensthema für ihn als Mitglied des Kreistags das Frauenhaus, das jetzt endlich auf dem Weg sei. Auch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum im Kreis sei für ihn ein wichtiges Thema: „Neuwied gehört zu den Orten, an denen Wohngeldempfänger die höchsten Zuzahlungen zur Miete machen müssen.“ Daher setzt er sich für die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft durch den Kreis ein.

Doch für die Zukunft sieht er hier eine gute Entwicklung. Zwar stünde für etwa die Hälfte derer, die sich neu in der Partei engagieren wollen, Bundesthemen im Vordergrund, doch die anderen wollten sich vor allem im Ort einbringen. So hofft er, dass bis zur nächsten Kommunalwahl die weißen Flecken verschwinden oder zumindest deutlich kleiner werden. „Wo wir können, wollen wir Kandidaten haben.“

Jochen Bülow

Jochen Bülow ist Fraktionsvorsitzender des BSW im Kreis Neuwied und seit September 2024 Landesgeschäftsführer der Partei. Der Niederwambacher zog 2009 für die Partei Die Linke in den Neuwieder Kreistag ein. Zeitweise sogar Landesvorsitzender der Linken, verließ Bülow die Partei 2023 und trat dem BSW bei. Er behielt jedoch sein Mandat im Kreistag. Bei der Kommunalwahl 2024 wurde er für das BSW in den Kreistag gewählt.