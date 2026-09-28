Jäger bei Dürrholz erschossen
Wie häufig sind tödliche Jagdunfälle?
Wie häufig es zu Jagdunfällen kommt, ist nicht leicht zu beantworten. (Symbolbild)
Wie häufig es zu Jagdunfällen kommt, ist nicht leicht zu beantworten. (Symbolbild)
Philipp Schulze. picture alliance/dpa

Wie häufig sind Jagdunfälle? Diese Frage ist überraschend schwer zu beantworten. Die Statistik der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau bietet einen Anhalt.

Lesezeit 2 Minuten
Der tödliche Jagdunfall bei Dürrholz, bei dem ein 50-Jähriger ums Leben kam, wirft die Frage auf, wie häufig tödliche Jagdunfälle sind. „Selten“, so die Antwort von Kreisjagdmeister Kurt Milad und anderen Jägern. Jagdgegner sehen das anders. Doch eine vollständige Statistik über Jagdunfälle oder zumindest alle Todesfälle bei der Jagd gibt es nicht.
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