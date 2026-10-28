Pflegedienst im Kreis Neuwied
Wie häufig ist Betrug im Gesundheitssystem?
Laut GKV-Spitzenverband entstehen durch Betrug und Fehlverhalten jährlich Millionenschäden im Gesundheitsystem. Die Dunkelziffer
Laut GKV-Spitzenverband entstehen durch Betrug und Fehlverhalten jährlich Millionenschäden im Gesundheitsystem. Die Dunkelziffer könnte in den Milliarden liegen. (Symbolbild)
Nicolas Armer. picture alliance / dpa

Ein Pflegedienst im Kreis Neuwied steht zurzeit wegen des Vorwurfs des Abrechnungsbetrugs vor Gericht. Er ist nicht der Einzige: Jährlich weisen Krankenkassen Millionenschäden nach. Und die Dunkelziffer könnte weit höher liegen.

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Aktuell muss sich der ehemalige Geschäftsführer eines im Kreis Neuwied tätigen Pflegedienstes vor dem Landgericht Koblenz wegen mutmaßlichem Abrechnungsbetrug in Millionenhöhe verantworten. In dem Fall ist die Schuldfrage noch zu klären, und zumindest seitens der Verteidigung gab es Zweifel an der Schadenshöhe.
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