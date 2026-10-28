Ein Pflegedienst im Kreis Neuwied steht zurzeit wegen des Vorwurfs des Abrechnungsbetrugs vor Gericht. Er ist nicht der Einzige: Jährlich weisen Krankenkassen Millionenschäden nach. Und die Dunkelziffer könnte weit höher liegen.
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Aktuell muss sich der ehemalige Geschäftsführer eines im Kreis Neuwied tätigen Pflegedienstes vor dem Landgericht Koblenz wegen mutmaßlichem Abrechnungsbetrug in Millionenhöhe verantworten. In dem Fall ist die Schuldfrage noch zu klären, und zumindest seitens der Verteidigung gab es Zweifel an der Schadenshöhe.