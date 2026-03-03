Manchem Grundstückseigentümer graut es, wenn im Ort eine Straße erneuert wird. Denn dann sind wiederkehrende Ausbaubeiträge fällig. Wir haben die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) gefragt, wer diese Kosten tragen sollte.
Sie sorgen bei Grundstückseigentümern für Unmut und sind in vielen Kommunen Streitthema schlechthin: die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge. In Rheinland-Pfalz müssen Gemeinden und Städte sie für den Ausbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze erheben.