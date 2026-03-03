Wahlcheck im Kreis Neuwied Wie geht’s weiter mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen? Justin Buchinger 03.03.2026, 13:00 Uhr

i Die Erneuerung kaputter Straßen ist nötig, doch wie und wer dafür bezahlen soll ist Streitthema in vielen Kommunen und auch im Landtagswahlkampf. Jens Büttner. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Manchem Grundstückseigentümer graut es, wenn im Ort eine Straße erneuert wird. Denn dann sind wiederkehrende Ausbaubeiträge fällig. Wir haben die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) gefragt, wer diese Kosten tragen sollte.

Sie sorgen bei Grundstückseigentümern für Unmut und sind in vielen Kommunen Streitthema schlechthin: die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge. In Rheinland-Pfalz müssen Gemeinden und Städte sie für den Ausbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze erheben.







