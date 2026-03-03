Wahlcheck im Kreis Neuwied
Wie geht’s weiter mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen?
Die Erneuerung kaputter Straßen ist nötig, doch wie und wer dafür bezahlen soll ist Streitthema in vielen Kommunen und auch im Landtagswahlkampf.
Jens Büttner. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Manchem Grundstückseigentümer graut es, wenn im Ort eine Straße erneuert wird. Denn dann sind wiederkehrende Ausbaubeiträge fällig. Wir haben die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) gefragt, wer diese Kosten tragen sollte.

Lesezeit 4 Minuten
Sie sorgen bei Grundstückseigentümern für Unmut und sind in vielen Kommunen Streitthema schlechthin: die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge. In Rheinland-Pfalz müssen Gemeinden und Städte sie für den Ausbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze erheben.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWK 3 – Linz am Rhein/Rengsdorf

