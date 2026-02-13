Kandidaten im Kreis Neuwied
Wie geht’s weiter mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen?
Der Belag einer Straße wird für eine Erneuerung mit einer Baumaschine entfernt. Die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge sind ein Thema im Landtagswahlkampf RLP.
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Manchem graut es vor der finanziellen Belastung, wenn im Ort eine Straße erneuert werden muss. Denn dann sind wiederkehrende Ausbaubeiträge fällig. Wir haben die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied) gefragt, wer diese Kosten tragen sollte.

Sie sind das Streitthema schlechthin in vielen Kommunen: die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge. In Rheinland-Pfalz können Gemeinden und Städte sie für den Ausbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze erheben. Neben dem finanziellen Anteil, den die Kommune übernimmt, werden auch die Bürger zur Kasse gebeten.

