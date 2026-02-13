Kandidaten im Kreis Neuwied Wie geht’s weiter mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen? Stephanie Mersmann 13.02.2026, 12:57 Uhr

i Der Belag einer Straße wird für eine Erneuerung mit einer Baumaschine entfernt. Die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge sind ein Thema im Landtagswahlkampf RLP. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Manchem graut es vor der finanziellen Belastung, wenn im Ort eine Straße erneuert werden muss. Denn dann sind wiederkehrende Ausbaubeiträge fällig. Wir haben die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied) gefragt, wer diese Kosten tragen sollte.

Sie sind das Streitthema schlechthin in vielen Kommunen: die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge. In Rheinland-Pfalz können Gemeinden und Städte sie für den Ausbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze erheben. Neben dem finanziellen Anteil, den die Kommune übernimmt, werden auch die Bürger zur Kasse gebeten.







