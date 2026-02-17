Kandidatencheck zur Wahl Wie geht mehr soziale Gerechtigkeit im Kreis Neuwied? Stephanie Mersmann 17.02.2026, 06:00 Uhr

i Eine Suchanzeige für eine bezahlbare Wohnung hängt an einem schwarzen Brett. Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum wird zunehmend schwer - und ist auch ein Thema im Landtagswahlkampf. Frank Rumpenhorst. dpa

Kaum bezahlbarer Wohnraum, steigende Kosten, und manch einer fragt sich, wie er das Leben bezahlen soll. Soziale Gerechtigkeit ist ein großes Thema im Landtagswahlkampf. Wir haben darüber mit den Kandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) gesprochen.

Ob es die Debatte um die Erbschaftssteuer, die Inflation, die utopisch hohen Miet- oder Grundstückspreise, die fehlende Barrierefreiheit oder auch die Bildungspolitik ist: Die soziale Gerechtigkeit oder auch die soziale Ungerechtigkeit in Rheinland-Pfalz treibt die Menschen um.







