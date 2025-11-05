Wie geht es mit der insolventen Informa gGmbH weiter?

Im September schon hat die Neuwieder Informa gGmbH Insolvenz angemeldet. Zurzeit läuft die Arbeit in dem Inklusionsbetrieb uneingeschränkt weiter. Bis Ende November will man eine Lösung finden, wie es weitergehen kann.
Mit Hochdruck wird an Lösungen gearbeitet, doch aktuell steht unter dem Strich nur ein großes Fragezeichen: Die Neuwieder Informa gGmbH, die schwerbehinderten Menschen Beratung, berufliche Qualifizierung sowie sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze anbietet und damit für gesellschaftliche Inklusion sorgen will, steht kurz vor dem Aus und hat Insolvenz angemeldet.