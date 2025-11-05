Neuwieder Inklusionsbetrieb Wie geht es mit der insolventen Informa gGmbH weiter? Regine Siedlaczek 05.11.2025, 15:00 Uhr

i Die Informa gGmbH, die in Oberbieber sitzt, hat Insolvenz angemeldet. Bis Ende November will man eine Lösung finden, wie es weitergehen kann. Jörg Niebergall

Im September schon hat die Neuwieder Informa gGmbH Insolvenz angemeldet. Zurzeit läuft die Arbeit in dem Inklusionsbetrieb uneingeschränkt weiter. Bis Ende November will man eine Lösung finden, wie es weitergehen kann.

Mit Hochdruck wird an Lösungen gearbeitet, doch aktuell steht unter dem Strich nur ein großes Fragezeichen: Die Neuwieder Informa gGmbH, die schwerbehinderten Menschen Beratung, berufliche Qualifizierung sowie sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze anbietet und damit für gesellschaftliche Inklusion sorgen will, steht kurz vor dem Aus und hat Insolvenz angemeldet.







