Ein kühler Mai, Hitzerekorde im Juni und dann wochenlanger Regen in den Ferien: Wir haben bei den Freibädern im Kreis Neuwied nachgefragt, was das für die Besucherzahlen bedeutet. So durchwachsen wie das Wetter ist auch die Zwischenbilanz der Saison.

Seit der Ankunft der Schlechtwetterfront Anfang Juli werde der Freibadbereich der Deichwelle in Neuwied kaum genutzt. Nur für die Kinderbecken und den Spielbereich habe man einige Besucher registriert, sagt Bereichsleiter Dirk Reuschenbach. Trotzdem blickt man dort bisher auf eine gute Saison. An einem Junitag tummelten sich, verteilt auf Innen- und Außenbereich, etwa 3500 Besucher. Auch bei gutem Wetter gebe es durch die Röhrenrutsche und das Aktivbecken viele Besucher im Innenbereich, so Reuschenbach. Im Juni hatte das Bad 8858 Besucher im Außenbereich (2024: 2475) und 16.003 (2024: 12.833) im Hallenbad. Danach half die Halle, das schlechte Wetter auszugleichen. Im Juli waren es nur Gäste 5209 im Außenbereich (2024: 6144), aber 18.625 im Hallenbad (2024: 12550).

Auch für die letzten Ferientage erwartet Reuschenbach noch viele Besucher, wenn viele Familien aus dem Urlaub zurückkommen. Damit schreibt man insgesamt besseren Zahlen als im vergangenen Jahr, und das trotz der gleich drei großen Baustellen: Der Parkplatz wird derzeit mit einer Solaranlage überdacht, nach einem Brand im Dezember wird im Saunabereich renoviert, und ein neuer Anbau mit Lehrschwimmbecken und Spraypark für Kinder entsteht. Das Freibad wird auch nach den Ferien weiter geöffnet bleiben. Der Innenbereich der Deichwelle wird jedoch ab dem 18. August für eine Revision geschlossen. Das Hallenbad soll am 6. September wieder öffnen, der Saunabereich am 27. September.

„Ich hoffe, dass sich alles nur drei oder vier Wochen nach hinten verschieben wird. Im vergangenen Jahr hatten wir bis Ende September geöffnet.“

Timo Hoffmann, Leiter der Badeaufsicht im Freibad Urbach

Aufgrund der Witterung seien die Besucherzahlen im Freibad Urbach um 50 bis 60 Prozent eingebrochen, schätzt Timo Hoffmann, Leiter der Badeaufsicht. Im Juni und bis in die erste Ferienwoche sei man noch erfolgreich gewesen. Doch in dem kleinen Bad könne man die Einbußen der verregneten Wochen nicht ausgleichen. Schwimmbadbesucher würde es eher in Erlebnisbäder ziehen. Eine Reihe von geplanten Veranstaltungen sowie Schwimm- und Aquacyclingkurse mussten witterungsbedingt ausfallen. Mit dem Wetterwechsel sehe es zumindest für das baldige Sommerfest gut aus. „Ich hoffe, dass sich alles nur drei oder vier Wochen nach hinten verschieben wird. Im vergangenen Jahr hatten wir bis Ende September geöffnet.“

i Die Kinderschwimmkurse im Familienfreibad Oberbieber sind beliebt. (Archiv) Jörg Niebergall

Im Familienfreibad Oberbieber habe man eine Stammkundschaft, sagt Karl-Ernst Starfeld von der Neuwieder Bürgerstiftung, die das Bad trägt. Doch auch hier ist der wetterbedingte Besuchereinbruch enorm. Waren es im Juni rund 5000 Besucher, kamen im Juli nur 2000 Menschen nach Oberbieber. Das Angebot des Bads richte sich vor allem an Familien mit jungen Kindern. Die Kinderschwimmkurse würden sehr gut angenommen. Für das nächste Jahr seien bereits die Hälfte der Plätze vergeben. Doch das Freibad ist stark an die Saison und das Wetter gebunden. Für dieses Jahr hofft Starfeld noch auf einige schöne Tage mit vielen Besuchern. Doch dafür müsste es richtig heiß sein. Mittlere 20 Grad reichten nicht, um das Bad zu füllen. Vielleicht auch, weil es an Attraktionen in dem kleinen Freibad mangelt, spekuliert Starfeld. Aktionen wie ein Frühstücksbuffet im Freibad oder eine Hüpfburg sollen Anreize schaffen.

Wichtig ist ihm, dass es bisher zu keinen Vorfällen in der Saison gekommen ist. Mit einigen Neuzugängen bei den Badeaufsichten sei das ehrenamtliche Team auch für die nächste Saison gut aufgestellt. Wenn das Bad im August schließt, werde man mit den Besucherzahlen wohl auf dem Vorjahresniveau liegen, schätzt Starfeld. Danach stehen in dem fast 100 Jahre alten Bad Sanierungen an. Die Technik des Bads stamme teils noch aus den 1990er-Jahren. „Wir müssen kein Hightech-Bad sein. Einfach ein Schwimmbad in der schönen Landschaft, durchaus nostalgisch, aber die Technik muss betriebssicher sein.“

Linzer Freibad schließt zwei Wochen früher

Im Juni hatte das gute Wetter auch dem Linzer Freibad gute Besucherzahlen gebracht, so der Beigeordnete Michael Schneider, der im Stadtvorstand für das Freibad zuständig ist. Doch einen bedeutenden Teil davon hätten Schulschwimmkurse ausgemacht. Ohne diese hätte das Bad in dieser Saison einen Besucherrückgang verzeichnet. Durch die verregneten Ferien seien die Einnahmen im Juli dann auf ein Drittel des Vormonats eingebrochen. Ein weiterer Grund sei, dass das Kinderbecken derzeit samt Technik saniert wird.

Ursprünglich sollten die Arbeiten Mitte August fertig werden. Wegen Personal- und Beschaffungsproblemen bei der beauftragten Firma werde man mit den Arbeiten wohl erst nach dem Ende der Saison fertig sein. Das ist in diesem Jahr schon am 31. August und nicht wie in der Vergangenheit zum Linzer Winzerfest Mitte September. Im vergangenen September hätte man trotz bestem Wetter wenige Besucher gehabt. „Es lohnt sich nicht, geöffnet zu bleiben, wenn nur zehn Leute auf der Wiese liegen“, so Schneider. Stattdessen habe man die so eingesparten Arbeitsstunden genutzt, damit das Schwimmbad in der Saison täglich um 10 Uhr statt um 12 Uhr öffnen kann.

„Der nasse Juli hat uns natürlich Besucher gekostet. Aber wir können trotzdem bis jetzt zufrieden sein“, sagt Werner Eidenberg, der bei den Werken der VG Rengsdorf-Waldbreitbach sowohl für das Freibad Rengsdorf als auch das Wiedtalbad in Hausen zuständig ist. Seit der Eröffnung bis Anfang August hatte man deutlich mehr Besucher als zur selben Zeit im Vorjahr. Im Freibad Rengsdorf waren es knapp 25.000 Besucher (2024: 17.500). Im Wiedtalbad in Hausen verzeichnet man im gleichen Zeitraum circa 22.000 Frei- und Hallenbadbesucher (Vorjahreszeitraum 2024: 13.300). Dies sei auf den sonnigen und warmen Juni zurückzuführen. „Wir hoffen, dass der August noch mal so richtig warm wird wie im vergangenen Jahr, damit wir noch viele Besucher in unseren Bädern begrüßen dürfen.“

Das schlechte Wetter der vergangenen Wochen macht auch Uli Albert, Platzwart vom Campingplatz und Badesee Freizeitpark Blauer See in Vettelschoss, zu schaffen. „Die drei, vier Tage, die so richtig heiß waren, waren gut. Wir hoffen, dass es in den nächsten Tagen besser wird.“ Positiv sei jedoch, wie gut die neue Gastronomie am Campingplatz angenommen wird. Seit April betreibt dort die 19-Jährige Celine Engel aus Windeck das Beach-House. Das sei für Badegäste und Camper ein Gewinn.

Das Naturschwimmbad Niederhonnefeld in Straßenhaus habe trotz regnerischer Tage ansprechende Besucherzahlen, so Holger Drees, Bürgermeister der Gemeinde. Man habe Stammkunden. Verbunden mit der Besonderheit als Naturschwimmbad, ziehe man auch Gäste aus einem weiteren Umkreis an. Dazu kämen Aperol-Abende und Spanferkelgrillen, die von dem Förderverein und dem ehrenamtlichen Kiosk-Team organisiert werden. Zusätzlich nutze eine Evangelische Gemeinde das Naturbad für einen Taufgottesdienst, der nächste soll in einigen Wochen stattfinden. Bereits vor der Saison war an den Becken, Sanitäranlagen und an der Pumpentechnik gearbeitet worden, aber an dem Naturbad gebe es immer etwas zu tun, sagt Drees. „Im Herbst werden wie wieder einiges aufhübschen müssen.“