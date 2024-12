Umfrage im Kreis Neuwied Wie gefragt Weihnachtsfeiern in Krisenzeiten sind 23.12.2024, 14:00 Uhr

i Ein Festmahl mit den Arbeitskollegen? Gastronomen im Kreis Neuwied verzeichnen eine eher sinkende Nachfrage nach großen Weihnachtsfeiern. Jan Woitas. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Zeiten großer Weihnachtsfeiern scheinen auch im Kreis Neuwied vorbei – das Geld sitzt nach all den Krisen bei Betrieben und Privatleuten nicht mehr so locker. Unsere Zeitung hat sich in drei gastronomischen Betrieben an Rhein und Wied umgehört.

Weihnachtsfeiern waren und sind ein teurer Spaß, den sich so mancher Betrieb oder so manche Privatperson in Krisenzeiten nicht mehr leisten mag. Die Leidtragenden sind auch die Gastronomen im Kreis Neuwied. „Wir sind die Ersten, die es merken, wenn die wirtschaftliche Lage bescheidener wird“, sagt Odette Freytag, Teil des Geschäftsführungstrios des Hotels zur Post in Waldbreitbach .

