Nicht erst seitdem die Katastrophe im Ahrtal die Menschen für die Gefahr von Überflutungen sensibilisiert hat, beschäftigt sich Wilfried Hausmann mit dem Thema Hochwasser. Regelmäßig hält er im Kreis Neuwied Vorträge, in denen er auf die Gefahren hinweist, die auch an Rhein und Wied durch Starkregen drohen. Die Wahrscheinlichkeit steigt durch den Klimawandel. Durch die höheren Temperaturen wird mehr Wasser in der Atmosphäre gebunden, was zu mehr und intensiverem Regen führt. Im Sommer können festsitzende Tiefdruckgebiete zu lang anhaltendem Regen führen, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Bäche und Flüsse über die Ufer treten.

„Wir sind hier mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert“, sagt der frühere Leiter des Neuwieder Amtes für Katastrophenschutz. „Bei vielen Schutzmaßnahmen werden die veränderten Rahmenbedingungen noch nicht ausreichend berücksichtigt.“

Auch Unwahrscheinliches ist möglich

Das Landesamt für Umwelt hat im vergangenen Herbst eine Risikobewertung veröffentlicht. Darin wird für das gesamte Land das Hochwasserrisiko entsprechend den Vorgaben berechnet. Diese definieren es als „Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses mit den möglichen nachteiligen Hochwasserfolgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte“. In Tabellen werden die Risiken für die Fließgewässer aufgeführt.

i Wasserfluten können Leben und viel Eigentum zerstören. Jörg Niebergall (Archiv). Jörg Niebergall

In der Tabelle für die Wied kommen erschreckende Zahlen zusammen: Im Falle eines Extremhochwassers könnten im Kreisgebiet bis zu 3500 Einwohner betroffen sein, und die Schadenssumme könnte sich auf mehr als 170 Millionen Euro belaufen. Die Zahlen beziehen sich auf ein Hochwasser, das im Fachjargon als „HQExtrem“ bezeichnet wird. HQ100 bezeichnet einen Hochwasserabfluss, der im statistischen Mittel einmal in 100 Jahren erreicht wird. HQExtrem liegt noch einmal 50 Prozent darüber. Das mag sich unwahrscheinlich anhören – wie sich an der Ahr gezeigt hat, können solche Szenarien aber beim Zusammentreffen mehrerer Faktoren durchaus eintreffen.

Überflutungskarten informieren über Risiko für jeden Bürger

Hausmann hält es deshalb für wichtig, dass die betroffenen Anwohner intensiv auf die Risiken hingewiesen werden. Eine Risikokommunikation sollte die konkreten Folgen aufzeigen – neben der Gefahr für Leib und Leben können im Wasser auch viele Sachwerte und unwiederbringliche Erinnerungsstücke verloren gehen. Unter https://ku-rz.de/4577 lassen sich Überflutungskarten abrufen, auf denen jeder gefährdete Haushalt überprüfen kann, wie sich ein lokaler Starkregen auf ihn auswirken würde. Basis dafür sind umfangreiche Messdaten und eine präzise Erfassung der Geländestrukturen.

Der Hochwasserschutz gehört zu den Aufgabengebieten der Kreisverwaltung, wo sich Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Holger Kurz mit dem Thema beschäftigt. Die Behörde hat die Problematik im Blick. „Der Hochwasserschutz spielt in den Planungen des Katastrophenschutzes eine entscheidende Rolle. Für uns liegt aktuell der Fokus auf der Ergänzung des vorhandenen Pegelnetzes durch zusätzliche kommunale Pegel. Diese sind teilweise bereits an der Wied und dem Holzbach installiert und befinden sich derzeit im Testbetrieb“, teilt Kurz mit. Auch diese Pegel sollen in Kürze auf der Hochwasserseite des Landes dargestellt werden.

„Besonders betonen möchte ich, dass jede Person, die von einem Hochwasser betroffen sein kann, eigene Vorsorgemaßnahmen zu treffen hat.“

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Holger Kurz

Um betroffene Kommunen unterstützen zu können, hat die Kreisverwaltung zuletzt die Sandsackreserven aufgestockt. Aktuell und kümmert sie sich um die Beschaffung von ergänzenden Sandsackersatzsystemen. Verantwortung sieht BKI Kurz – wie auch Hausmann – auch bei den im Ernstfall betroffenen Personen. Er sagt: „Besonders betonen möchte ich, dass jede Person, die von einem Hochwasser betroffen sein kann, eigene Vorsorgemaßnahmen zu treffen hat. Wir als Gefahrenabwehr können diese Maßnahmen nur ergänzen. Auch ist es wichtig, dass sich jeder Bürger über das Risiko für sein Grundstück informiert. Hier sind die Starkregen- und Hochwassergefahrenkarten des Landes eine sehr gute Informationsquelle.“