Ölmogul hat Wurzeln in Neuwied Wie fühlt es sich an, ein Rocke(n)feller zu sein? Viktoria Schneider 10.03.2026, 17:00 Uhr

i Wie genau Dietrich Rockenfeller mit dem Milliardär John D. Rockefeller verwandt ist, weiß er nicht. Svenja Wolf

Heutzutage darf sich ein „Bezos“ wohl über ein größeres Erbe freuen als ein „Rockefeller“. Dennoch hat der Name noch immer eine Strahlkraft – gerade im Kreis Neuwied, wo es weiterhin Verwandte des bekannten Milliardärs gibt. Wir haben einen besucht.

Ein großes Erbe kann Dietrich Rockenfeller leider nicht abstauben, sagt er scherzhaft. Dennoch sorgt sein Name vielerorts für Verwunderung und den ein oder anderen Kommentar. Wie lebt es sich mit so einem Namen? Und welche Verbindung hat der 73-Jährige aus dem Kreis Neuwied zu seinen reichen Verwandten aus den USA?







