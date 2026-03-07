Kandidaten gefragt
Wie früheres Artus-Areal Bad Hönningen helfen könnte
Das frühere Artus-Areal am Ortsausgang von Bad Hönningen ist seit Jahren ein Schandfleck. Der jetzige Eigentümer scheint die brachliegende Gewerbefläche nicht weiterzuentwickeln. Die drei Kandidaten für das Amt des Bad Hönninger Stadtbürgermeisters sehen in dem Gelände großes Potenzial.
Daniel Dresen

Bad Hönningen gilt als finanzschwache Kommune. Ohne Fördermittel könnten viele Projekte nicht umgesetzt werden. Mehr Einnahmen müssen her. Potenzial bietet nach Ansicht der drei Bürgermeisterkandidaten Lopez, Geimer und Risse das frühere Artus-Areal.

Die Finanzsituation der Stadt Bad Hönningen ist seit Jahren angespannt. Im ersten Nachtragshaushaltsplan für 2026 rechnet die Stadtverwaltung trotz Einnahmen von rund 9,8 Millionen Euro mit einem Jahresfehlbetrag von rund 356.000 Euro. Die Schuldenlast wird bis zum Jahresende voraussichtlich auf etwa 3,3 Millionen Euro steigen.

