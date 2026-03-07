Bad Hönningen gilt als finanzschwache Kommune. Ohne Fördermittel könnten viele Projekte nicht umgesetzt werden. Mehr Einnahmen müssen her. Potenzial bietet nach Ansicht der drei Bürgermeisterkandidaten Lopez, Geimer und Risse das frühere Artus-Areal.
Die Finanzsituation der Stadt Bad Hönningen ist seit Jahren angespannt. Im ersten Nachtragshaushaltsplan für 2026 rechnet die Stadtverwaltung trotz Einnahmen von rund 9,8 Millionen Euro mit einem Jahresfehlbetrag von rund 356.000 Euro. Die Schuldenlast wird bis zum Jahresende voraussichtlich auf etwa 3,3 Millionen Euro steigen.