Wo andere Unternehmen schließen müssen, weil sie keine Nachfolger finden, sind Ulrich und Tanja Böhm, Inhaber von Floristik Höger in Heddesdorf, in einer deutlich glücklicheren Lage. Das gilt auch für die Kunden des Traditionsfachgeschäfts.

Vielen Blumenhändlern fällt es derzeit schwer, eine Nachfolgeregelung zu finden, wenn ein Generationswechsel ansteht. Beim Fachgeschäft Floristik Höger an der Dierdorfer Straße in Heddesdorf wurden die Weichen jedoch schon frühzeitig gestellt: Wenn das Inhaberehepaar Ulrich und Tanja Böhm im September die Geschäftsführung aufgibt, stehen die beiden Teammitglieder Birgit Rengshausen und Verena Gerhards bereit, um das Traditionsunternehmen weiter auf Erfolgskurs zu halten.

Die Großeltern von Ulrich Böhm haben das Geschäft im Jahr 1929 gegründet. Damals bot sich die Lage neben dem benachbarten Friedhof am Sohler Weg an. Blumen für die Gräber waren dann auch für lange Zeit die wichtigste Einnahmequelle. Böhms Mutter hatte nach der Gärtnerlehre noch eine Ausbildung zur Floristin gemacht und später das kleine Blumengeschäft im Erdgeschoss des elterlichen Hauses eröffnet.

i Sie leiten zukünftig die Geschicke von Floristsik Höger: Birgit Rengshausen (links) und Verena Gerhards. Rainer Claaßen

1979 ging auch Uli in die Floristen-Ausbildung in Koblenz und arbeitete anschließend in Nürnberg. Nach bestandener Meisterprüfung krempelte er den Laden zum Jahresauftakt 1988 gründlich um. „Meine Mutter wollte sich zurückziehen und hat mir diesbezüglich recht freie Hand gelassen. Gemeinsam haben wir den Übergang ganz professionell gehandhabt – mit Verträgen und allem, was dazu gehört“, erinnert sich Böhm.

Für Schaufenster, Ladenausstattung und einen Anbau hinter dem Haus nahm er einen großen Kredit auf. „Das Risiko war überschaubar – der Einzelhandel hatte noch viel weniger Konkurrenz durch Garten- und Baumärkte“, sagt Böhm.

Für Kunden ändert sich nicht viel

Kompetente und freundliche Kundenbetreuung, hohe Qualität und stets frische Blumen sorgten dafür, dass Höger bis heute einer der größten Floristik-Fachhändler im nördlichen Rheinland-Pfalz geblieben ist. Die Branche hat sich weiterentwickelt: Die meisten Standardprodukte werden heute in Gartenzentren verkauft. Fachhändler wie Höger konzentrieren sich auf aufwendige, individuell gestaltete Sträuße und Gestecke und den Service rund um die Blumen. Dank zehn Mitarbeiterinnen und viel Kompetenz sei es gelungen, einen großen Kundenstamm aufzubauen, so Böhm.

Ein Verkehrsunfall, von dem sich Tanja Böhm noch immer erholt, hat dazu beigetragen, dass das Ehepaar nun die Entscheidung getroffen hat, das Traditionsunternehmen in neue Hände zu geben. Aus Sicht der Kunden wird sich allerdings nicht allzu viel ändern: Birgit Rengshausen und Verena Gerhards gehören jetzt schon zum Team und wollen fortsetzen, was den Erfolg des Unternehmens ausmacht.

Nur die Öffnungszeiten werden sie etwas reduzieren: Ab Anfang September ist der Laden montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 17.30 geöffnet, dienstags wird schon um 14 Uhr geschlossen, und am samstags gibt es von 8.30 bis 13.30 Blumen. Und: Auch das Ehepaar Böhm will sich nicht komplett zurückziehen. Es steht dem Team beratend zur Seite.