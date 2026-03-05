Kandidatencheck Kreis Neuwied 
Wie es mit Schulen und Kitas wieder bergauf gehen soll
In der Grundschule werden bei Kindern die Weichen für die spätere schulische Entwicklung gestellt. Lehrermangel ist nur ein Prob
In der Grundschule werden bei Kindern die Weichen für die spätere schulische Entwicklung gestellt. Lehrermangel ist nur ein Problem im rheinland-pfälzischen Bildungssystem, das die Landtagswahlkandidaten beheben wollen.
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Lehrermangel, zu große Klassengrößen, fehlende Sprachkenntnisse bei Kindern: Bildung ist ein brisantes Thema im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. Wir haben darüber mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied) gesprochen.

Lesezeit 4 Minuten
Im Bildungssektor gibt es viele Baustellen, die angegangen werden müssten – auch deshalb ist er ein zentraler Punkt im rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf. Wir haben die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 4 (Stadt Neuwied sowie die Verbandsgemeinden Dierdorf und Puderbach) gefragt, was sie verbessern möchten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWK 4 – Neuwied

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren