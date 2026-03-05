Lehrermangel, zu große Klassengrößen, fehlende Sprachkenntnisse bei Kindern: Bildung ist ein brisantes Thema im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. Wir haben darüber mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied) gesprochen.
Im Bildungssektor gibt es viele Baustellen, die angegangen werden müssten – auch deshalb ist er ein zentraler Punkt im rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf. Wir haben die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 4 (Stadt Neuwied sowie die Verbandsgemeinden Dierdorf und Puderbach) gefragt, was sie verbessern möchten.