Auf den Spuren des Strünzers Wie es im Linzer Rheintor weitergeht Andreas Winkelmann 22.12.2025, 10:45 Uhr

i Besichtigung im Linzer Rheintor, Dieter Lehmann erklärt: "Diese Tür wir restauriert, nicht ausgetauscht." Andreas Winkelmann

Bei einer exklusiven Führung für unsere Zeitung verrät die Projektgruppe, wie es im erhaltenen Rest der Linzer Stadtmauer weitergeht. Dort soll im kommenden Jahr ein Künstler einziehen, der den Begriff „Strünzer“ als Marke etabliert.

Während es andernorts einen Stadtschreiber gibt, wird Linz einen Stadtstrünzer bekommen, der ins Rheintor ziehen und sich dort künstlerisch-kreativ dem Wesen des Strünzers nähern soll. Mit dem Kernteam der ehrenamtlichen Projektgruppe, Barbara Bussmann, Wolfgang Latz, Dieter Lehmann und Klaus Krumscheid, traf sich unsere Zeitung nun zur Ateliers- und Wohnungsbesichtigung.







Artikel teilen

Artikel teilen