Nach Ullner-Aus und -Rettung Wie Elektrogeschäfte im Kreis Neuwied Stellung halten Jörg Niebergall 14.10.2025, 06:00 Uhr

i „Euronics Schäfer“ in der Lindenstraße in Heimbach-Weis hält sich bereits in der zweiten Generation. Jörg Niebergall

Nach Aus und Rettung von Elektro-Ullner: Wie schaffen es Traditionsgeschäfte wie Euronics Schäfer in Heimbach-Weis, „SP: Hennig“ in Puderbach und Adenauer Elektrotechnik in Linz gegen Onlinehandel und Repair-Cafés zu bestehen? Wir haben nachgefragt.

Still und leise schließt ein Elektrogeschäft nach dem anderen. Das schien vor Jahren noch undenkbar. In nahezu in jedem Ort gab es einen Händler inklusive zertifizierten Elektromeister, der von der Waschmaschine über den Fernseher bis hin zu allen handelsüblichen Haushaltsgeräten plus den dazugehörigen Kundendienst im Angebot hatte.







