Lesung in Neuwied Wie ein Pfarrer nach Depressionen zum Bus-Barista wurde Rainer Claaßen 07.10.2025, 15:34 Uhr

i Michel Malcin schildert mit viel Humor seine Erfahrungen beim Renovieren des Busses und bei der langen Reise auf dem Pilgerweg nach Santiago. Rainer Claaßen

Einen alten Nahverkehrsbus aus Berlin baute Michel Malcin nach einer depressiven Phase zu einem Café um. Zusammen mit Lehrerin Helene Volkensfeld las der ehemals in Osnabrück als Pfarrer tätige Malcin in Neuwied.

Zum zweiten Mal war jetzt das mobile Café „Doppellecker“ zu Gast in Neuwied. Der ehemalige Pfarrer Michel Malcin hat den fast 70 Jahre alten Berliner Nahverkehrsbus vor einigen Jahren zu einem charmanten Begegnungsort umgebaut. Viele Neuwieder nutzten während des Besuches auf dem Marktplatz die Gelegenheit, das kuriose Gefährt und dessen beide Betreiber – die beurlaubte Lehrerin Helene Volkensfeld hat sich Malcin vor einiger Zeit angeschlossen ...







