Katholiken auf der Welt trauen um den toten Papst. Zwei Neuwieder erinnern sich an eine besondere Audienz bei Papst Franziskus. Es ist eine Geschichte, die mit einem Brief an den falschen Papst anfängt.

„Das ist wie eine Erscheinung.“ Werner Keßler haben die Knie gezittert, als er den Papst in Person sah. Dabei war Franziskus sehr viel weniger prunkvoll als die Päpste, die der 82-Jährige aus seiner Kindheit kannte. Keine goldene Tiara, stattdessen alt, zittrig und mit schwerem Gang. „Von der Last des Amtes beschwert“, erinnert sich der Neuwieder seinen ersten Eindruck als Papst Franziskus als dieser die Kapelle des vatikanischen Gästehauses Domus Sanctae Marthae betrat. Es ist der Ort, an dem sein Leichnam noch vor wenigen Tagen aufgebahrt war.

2019 waren Werner und seine Frau Anneliese dabei, ihre goldene Hochzeit zu planen. Beim Joggen bekam der Engerser eine außergewöhnliche Idee: „Schreib doch einfach mal dem Papst.“ Er verfasste einen Brief mit einer Bitte, um Audienz und darum die 50-jährige Ehe der beiden Neuwieder zu segnen. Anbei eine Dankesurkunde, vom Trierer Bischof Stephan Achkermann, die Keßler für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement erhalten hatte. Er suchte die Adresse heraus und schickte den Brief ab.

Zwei Briefe an zwei Päpste

„Mein Mann heckt immer solche Sachen aus“, sagt Anneliese Keßler, die erst ein paar Tage später davon erfuhr. Sie sah sie den Brief auf dem Computer. „Du weißt, dass du an den falschen Papst geschrieben hast.“ Fragte sie ihren Mann. Der hatte den Brief aus Versehen an Papst Benedikt adressiert. Kurz vor ihrer goldenen Hochzeit im Juni 2019 bekamen sie von dessen Büro eine Antwort: Glückwunschpost, ein Gebetsbuch und zwei Rosenkränze. Eigentlich war die Sache mit diesem Hochzeitsgeschenk für die beiden erledigt.

Aber dann dachte Werner Kessler gedacht: „Wenn man den Brief schon geschrieben hat, warum versucht man es nicht noch einmal.“ Er schickte den Brief, diesmal an Franziskus adressiert. Trotzdem war es eine große Überraschung, als sie im Oktober später die Antwort von der Vertretung des Vatikans in Deutschland bekamen: Eine Einladung für an der Frühmesse des Papstes in Rom teilzunehmen. Anneliese Keßler reagierte im ersten Moment geschockt. „Ich fahr da nicht mit“, hatte sie gesagt. „Ich fliege doch im November nicht nach Rom, um sieben in einer Messe zu sitzen.“ Doch nach diesem ersten Impuls war auch sie.

i Papst Franziskus bei einer Audienz. Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa. picture alliance / Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa

Einen guten Monat später saßen die beiden mit Menschen aus aller Welt in der kleinen Kapelle. Es sei sehr intim gewesen, beschreibt es Kessler, höchstens vierzig Menschen. Sie hatten Glück und wurden in die erster eingewiesen. Nur zwei Meter von dem Kirchenoberhaupt entfernt. Die Messe sei kurz, aber bewegend gewesen. Doch man habe dem Argentinier sein Alter angesehen.

Im Anschluss an die Messe nahm sich der Papst für jeden Besucher Zeit einige Minuten Zeit. In kleinen Gruppen sprach er mit den Menschen. Die Keßlers waren am Ende der Schlange und sahen nun einen Menschen. Ich Gespräch mit den Gläubigen, schien der Papst aufzugehen. Ein menschennaher Priester, der sich nicht den Ring küssen lassen wollte.

„Was sagst du den dann überhaupt“, hatte Anneliese in der Schlange überlegt. Sie hatten dem Papst als Geschenk eine Flasche „Bopparder Hamm.“ Mitgebracht. In dem Rhein-Ort hatte der Argentinier 1985 einen Sommer beim Goethe-Institut Deutsch gelernt. „Als wir dann bei ihm waren und er erfuhr, dass wir aus Deutschland kamen, begrüßte uns auf Deutsch. Er fragte nach Boppard und ob sie die Wirtin Helma Schmitt kennen würden.“ Das Eis war damit gebrochen.

Doch Werner Kessler wollte auch Probleme der Kirche ansprechen. „Ich bin sehr kritisch, was meine Kirche betrifft.“ Er hatte Berichte über Missbrauchsfälle in der Kirche, die Bewegung Maria 2.0, die sich für mehr Beteiligung von Frauen in der Kirche einsetzt, und über das Zölibat mitgebracht, die er dem Papst übergab.

„Endlich sagt mal einer was Blödsinniges.“

Werner Kessler

Dann sagte der Neuwieder zu dem Papst auf Italienisch: „Papa, wenn Du das Zölibat abschaffst, haben wir bald Tausende katholische Kinder mehr.“ „Am liebsten hätte ich meinen Mann gehauen“, sagt Anneliese. Der Papst habe kurz gestockt und sei dann in schallendem Gelächter ausgebrochen. „Endlich sagt mal einer was Blödsinniges“ habe sich Franziskus wohl gedacht, sagt Werner Kessler.

Ein Highlight sei dem Papst aber entgangen, so Werner Keßler. Eigentlich wollte er Franziskus ein Ständchen bringen: Volkslied „Warum ist es am Rhein so schön“ vorspielen. Doch in der Aufregung hatte er die Mundharmonika in seinem Mantel vergessen und aus Sicherheitsgründen durfte er zwischen Messe und Gespräch nicht zur Garderobe, kam er nun nicht mehr zurück. „Da war ich froh, dass er die nicht dabei hatte“.

Er hatte Franziskus in einem Brief angeboten, das Treffen für die diamantene Hochzeit zu wiederholen und das Ständchen nachzuholen. Die Nachricht vom Tod des Papstes hatte in bewegt. Aber noch mehr, dass das Kirchenoberhaupt trotz schwerer Krankheit seiner Aufgabe nachging. Doch die Erinnerung an Papst Franziskus und die Audienz in Rom bleibt den beiden.