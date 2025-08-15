Nachdem in der Weinbauregion Nahe keine Weinkönigin gefunden worden ist, haben wir in den Weinorten im Kreis Neuwied nachgefragt, wie schwierig es ist, das Brauchtum weiter mit Leben zu füllen. Doch entlang des Mittelrheins gibt es Entwarnung.

Ein Weinfest am Rhein ohne Weinkönigin ist im Kreis Neuwied unvorstellbar. Nachdem in der Weinbauregion Nahe zuletzt händeringend und vergeblich nach einer Weinkönigin gesucht worden war, geht man das Thema im Mittelrheintal noch entspannt an. Unsere Zeitung hat sich in den Weinorten im Kreis Neuwied umgehört.

Martin Emmerich, Geschäftsführer des Leutesdorfer Verkehrs- und Verschönerungsvereins, der sich am Fuße der Anbaugebiete Gartenlay und Forstberg der Sache annimmt, sagt: „Vielleicht nicht jetzt schon für die nächsten zehn Jahre, aber wir haben da momentan kein Problem, eine Weinkönigin zu finden.“ Im kleinen Weinort sei man ein wenig stolz darauf, dass das Interesse groß sei, Leutesdorfer Weinkönigin zu werden. „Man hat einfach Bock darauf, den Ort zu repräsentieren.“ Schon im November des Vorjahres beschäftigt sich ein Arbeitskreis mit der Wahl. Es kommen stets vier bis sechs Frauen in die engere Auswahl.

In Rheinbrohl wird das Amt für gleich zwei Jahre besetzt

Die Suche nach einer Weinkönigin stelle auch kein Problem in Rheinbrohl dar, sagt Kristina Fuchs, Vorsitzende des Heimat- und Verschönerungsvereins Rheinbrohl. Dieser veranstaltet nicht nur Anfang Oktober das Winzerfest, sondern kümmert sich auch um die Proklamierung und Auswahl der Weinköniginnen und ihrer Prinzessinnen. „Wir schreiben das immer aus. Dann schauen wir uns die Meldungen an und entscheiden. Da bei uns die Weinköniginnen zwei Jahre im Amt sind, regiert 2025 noch einmal Weinkönigin Cosima Willms mit ihren beiden Prinzessinnen Esther Zwick und Maike Röttgen“, so Fuchs.

„Schon für 2026 ist die Nachfrage groß.“

Dahlia Paffhausen, Mitarbeiterin der Touri-Information Linz, über das Interesse am Amt der Linzer Weinkönigin

In Linz kümmert sich die Tourist-Information am Marktplatz um die Besetzung des Weinköniginnenamts. „Der Touristik-Ausschuss sichtet und hat meist die Qual der Wahl“, sagt Dahlia Paffhausen, Mitarbeiterin der Tourist-Info. „Schon für 2026 ist die Nachfrage groß. Ich wüsste nicht, dass es in den vergangenen Jahren mal die Situation gegeben hat, dass sich niemand beworben hätte.“ Momentan „regiert“ Weinkönigin Antonia mit ihren Prinzessinnen Nina und Sophie. Das große Weinfest steigt am zweiten Septemberwochenende.

Entscheidung in Erpel fällt am Samstagabend

Wer Anke Klug, Vorsitzende des Brauchtumsvereins Freunde des Erpeler Weinfests, auf den Namen der neuen Weinkönigin und ihrer Prinzessinnen anspricht, wird erst einmal vertröstet. „Das wird am Samstagabend, 16. August, im Erpeler Bürgerhaus bekannt gegeben. Sagen kann ich aber jetzt schon, dass Bacchus Dominik Schwager weiterhin im Amt bleibt.“ Schwierigkeiten, Weinmajestäten zu finden, gibt es in Erpel nicht. „Sieben bis acht Bewerbungen gibt es immer“, sagt Klug. „Wir schauen dann immer, wer in dem Jahr dann die Geeignetste ist.“

Junggesellen haben in Unkel passende Kandidatin gefunden

Im nördlichsten Weindorf von Rheinland-Pfalz, in Unkel, gehen die Junggesellenvereine aus Unkel und Scheuren im jährlichen Wechsel auf die Suche nach einer Weinkönigin. „Drei bis vier Kandidatinnen bewerben sich“, sagt Hendrik Müller, seit drei Jahren Vorsitzender der Unkeler Junggesellen. „Das sind junge Damen, die sich bei uns im Verein sehr engagiert haben, aber auch das nötige Know-how über Wein und den Ort Unkel haben.“ Ganz frisch gekürt sind das in diesem Jahr Weinkönigin Hanna Pasternak und ihre beiden Prinzessinnen Lena und Leonie.

Noch keine Kinderweinkönigin in Dattenberg

Wer in Dattenberg schon mal Schützenkönigin war, der ist auch gleich in der engeren Auswahl für das Amt der Weinkönigin. „Das funktioniert fast immer“, sagt Christian Kess, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, der nicht nur das Erntedank- und Weinfest am ersten Oktoberwochenende veranstaltet, sondern sich auch darum kümmert, dass es eine Weinkönigin samt Gefolge gibt. „Wer schon mal Schützenkönigin war, der kommt auch meist mit der Rolle der Weinkönigin zurecht.“

Abstriche musste man hier allerdings in diesem Jahr bei der Kinderweinkönigin machen. „Wobei das früher immer kein Problem war“, fügt Kess hinzu. „Das hat sich gedreht, früher wollten alle Kinderweinkönigin werden, heute scheint das Interesse gesunken zu sein. Notfalls würden wir auch einen Jungen nehmen.“