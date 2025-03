Wie die Pfarrei Linz sexuelle Gewalt verhindern will

Missbrauch in der katholischen Kirche ist ein Thema, von dem man immer wieder liest. Damit es gar nicht erst dazu kommt, arbeiten die Pfarreien an Konzepten zur Prävention. Unter anderem die Pfarrei Linz, die nun ihres vorstellt.

„Was mache ich als Katechet oder Firmbegleiter, wenn sich ein Kind oder Jugendlicher Hilfe suchend an mich wendet?“ Antworten darauf liefert das neue „Institutionelle Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen“, das die Pfarrei St. Marien Linz an Rhein und Höhe jetzt präsentiert hat.

Das Schutzkonzept dient als Handlungsleitfaden für die in der Kirchengemeinde tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen, von Seelsorger über Katecheten und Messdienerleitern bis hin zu den Besuchsdiensten oder Kirchenführern. Die 24 Seiten beinhalten einen Verhaltensleitfaden, an dem sich die in der Kirchengemeinde Tätigen zukünftig orientieren.

Aufpassen bei Körperkontakt, keinen Druck aufbauen

Anhand vieler Beispiele wird mittels Ampelsystem aufgezeigt, welches Verhalten pädagogisch richtig, pädagogisch kritisch oder falsch ist. Zum Beispiel darf ein Betreuer ein Kind nur dann mit dem eigenen Pkw nach Hause fahren, wenn die Erlaubnis der Eltern vorliegt. Auch soll es keine Geheimnisse zwischen der schutzbefohlenen Person und dem Betreuer geben, damit keine Abhängigkeit oder physischer Druck aufgebaut wird. Das Konzept regelt die Gestaltung von Nähe und Distanz, Angemessenheit von Körperkontakt bei notwendigen pflegerischen Maßnahmen, Beachtung der Intimsphäre, Verhalten auf Freizeiten und Reisen, Nutzung sozialer Medien und Regelung von Geschenken.

Wie alle anderen Pfarreien im Bistum Trier sei auch die Pfarrei St. Marien Linz an Rhein und Höhe aufgerufen worden, ein Schutzkonzept zu erarbeiten. „Die Pfarrei St. Marien Linz an Rhein und Höhe distanziert sich ausdrücklich von Fällen sexualisierter Gewalt, die von Personen aus der katholischen Kirche an Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfsbedürftigen Erwachsenen verübt wurden“, erklärt Pfarrer Lothar Anhalt. Deswegen habe er den Auftrag angenommen, ein solches Konzept zu entwickeln.

Pfarrer Lothar Anhalt

„Die Missbrauchsdebatte hält nun seit mehr als zehn Jahren an. Das hat der Kirche ungeheuer viel Vertrauensverlust beschert. In den vergangenen Jahren gab es Aufarbeitungsprozesse in einzelnen Bistümern. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir als Kirche insgesamt die Aufarbeitung angegangen wären“, sagt Anhalt. „Ich bin so dankbar, dass wir keine Altlasten haben“, fügt er hinzu. Im Gegensatz zu anderen Pfarreien gebe es hier bislang keine bekannten Altlasten aus früheren Zeiten.

Seit 2023 arbeiteten unter anderem Anhalt, die Seelsorgerin Ursula Monter, Michael Ewenz und Bernd Waschkowitz an dem Konzept. Bis zur Fertigstellung sei es ein langer und mühsamer Weg gewesen. Auch habe es Kritik gegeben, berichtete Monter. Eltern hätten gefragt, warum sie die mit dem Konzept verbundene Schulung machen sollen, da sie als Väter und Mütter mit Kindern umgehen könnten. Einige hätten nach der Schulung bestätigt, dass sich ihr Blick zu dem Thema geweitet habe. „Die Schulungen sind ein Gewinn für das eigene Leben und Miteinander in jedem Bereich“, so Monter.

Sicht auf den Menschen hat sich in der Pädagogik verändert

Der vom Bistum eingeforderten Kultur der Achtsamkeit „liegen die Missbrauchsfälle zugrunde, dazu kommt auch, dass sich in der Pädagogik und Psychologie die Sicht auf den Menschen verändert hat. Heute sieht man viel eher, dass jedes Kind eine kleine Persönlichkeit ist, der man mit Achtung und Respekt begegnet. Dasselbe gilt für schutzbefohlene Erwachsene. Jeder Mensch hat ein Recht auf Würde und ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben“, erklärt Monter.

Das Schutzkonzept zeigt auf, wie Betroffene Unterstützung erfahren können. Es umfasst unter anderem das Ergebnis der sich über alle fünf Pfarrbezirke der Pfarrei erstreckende Risiko- und Situationsanalyse, Aus- und Weiterbildung, Verhaltenskodex, Selbstverpflichtungserklärung und ein Handlungsleitfaden für den Beratungs- und Beschwerdeweg. Außerdem sind die Kontaktdaten der ausgebildeten Ansprechpartner in der Pfarrei (Ewenz und Monter) sowie außerhalb (Ansprechpartner für den pastoralen Raum Neuwied und das Bischöfliche Generalvikariat Trier) aufgeführt.

Das Schutzkonzept ist in Kürze auf der Internetseite der Pfarrei unter www.pg-linz.de abrufbar.