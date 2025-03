Wie die Kultur in Neuwied gestärkt werden soll 

Wie kann erreicht werden, dass mehr Menschen in Neuwied das kulturelle Angebot in Anspruch nehmen? Um diese Frage ging es während eines Gesprächs in der Artothek.

Schon seit einiger Zeit hat der NKVM – die Abkürzung steht für „Neuer Kunstverein Mittelrhein“ – eine ehemalige Apotheke auf dem Luisenplatz zur “Artothek" umfunktioniert. Hier finden Veranstaltungen und Ausstellungen statt, und Kunstinteressierten wird die Möglichkeit geboten, für einen geringen Obolus Werke auszuleihen, und diese zu Hause oder im Büro aufzuhängen. Doch obwohl der Verein viel Energie darauf verwendet, auf diese Angebote aufmerksam zu machen, könnte die Resonanz deutlich stärker ausfallen.

Mögliche Kooperationen im Blick

Ähnlich sieht es bei den Museen der Stadt aus. Schon vor einigen Monaten hatten sich der künstlerische Leiter des Vereins, Elmar Hermann, mit Jennifer Stein, die seit einem Jahr das Roentgen-Museum leitet und Dr. Frank Moseler, der für den Museumsbereich des archäologischen Instituts Monrepos verantwortlich ist, getroffen, um sich über mögliche Kooperationen auszutauschen. In dem fruchtbaren Gespräch entstanden Pläne für Kooperationen. Die drei stellten aber auch fest, dass dafür sinnvollerweise auch die Betroffenen – also potenzielle Besucher – eingebunden werden sollten. So entstand die Idee für eine Fortsetzung des Dialoges in der Öffentlichkeit. Die fand nun unter dem Titel „Sammeln & Zeigen“ in der Artothek statt. Mit etwas mehr als 20 Gästen war auch hier noch Luft nach oben. Aber genau daran soll ja gearbeitet werden.

Elmar Hermann stellte dem Gespräch Beobachtungen voran: Er bemerkt in der Stadt viel Dynamik – etwa, was die Sanierungsarbeiten zur Belebung der Innenstadt anbelangt – und in vielen Bereichen eine Menge Potenzial. Letzteres wird aber nach Einschätzung der drei Gesprächsteilnehmer nicht ausreichend genutzt. Nachdem sie die jeweiligen Angebote ihrer Institutionen geschildert hatten, die auch mit unterschiedlichen Aufgaben verknüpft sind, entwickelte sich schnell ein Gespräch, an dem sich die Besucher rege beteiligten – und dabei einige Anregungen gaben, die dazu beitragen dürften, die jeweiligen Angebote zukünftig erreichbarer zu machen – zum Teil im wahrsten Sinne des Wortes. So kam etwa von einer Mitarbeiterin des Heinrich-Hauses der Hinweis darauf, dass die Museumsangebote für einige Menschen, die mit Beeinträchtigungen leben, kaum verständlich sind. Führungen und Erklärungen in „leichter Sprache“ könnten hier zum Beispiel für einen leichteren Zugang und somit auch für mehr Publikum sorgen. Ähnliches gilt für Kinder, denen der Zugang zu den kulturellen Angeboten ebenfalls erleichtert werden sollte – Neuwied als erste „Kinderfreundliche Kommune“ in Rheinland-Pfalz sollte hier eine Vorreiterrolle einnehmen.

Kinder sollen zu den Angeboten hingeführt werden

Jennifer Stein merkte in dem Zusammenhang an, dass sie sich mehr Besuche von Schulen im Roentgen-Museum wünschen würde. Als kürzlich eine zehnte Klasse einer benachbarten Schule für eine Schulstunde das Museum besuchte, nahm sie wahr, dass viele der Kinder ganz aufgeregt waren, da das für sie der erste Museumsbesuch ihres Lebens war. Eine Hinführung zu den Angeboten der Museen scheint also dringend nötig zu sein.

Im Herbst soll das gemeinsame Ausstellungsprojekt starten, für das aktuell bei ASAS in der Türkei mehrere Skulpturen von international renommierten Künstlern und Künstlerinnen gestaltet werden. Bevor diese dann in einem Skulpturenpark auf dem ehemaligen Rasselsteingelände dauerhaft zu sehen sein werden, sollen sie im Garten des Röntgenmuseums und vor dem Museum Monrepos zu sehen sein. Der Titel für diese gemeinsame Ausstellung lautet passen dazu „parken sculptures“.

Die drei Gesprächsleiter lobten nach der Veranstaltung das gute Gespräch mit intensivem Austausch mit den interessierten Bürgern – und waren sich einig, dass es dazu Fortsetzungen geben soll.