Mehr finanzielle Anreize für die Niederlassung von Ärzten und strengere Quoten: Das sind zwei der Vorschläge, mit denen die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) den Problemen in der Gesundheitsversorgung begegnen wollen.
Lesezeit 4 Minuten
Nach der Insolvenz des Krankenhausträgers DRK wurde das DRK-Krankenhaus in Neuwied im vergangenen Jahr durch die Marienhaus-Gruppe übernommen und damit der Standort und viele Arbeitsplätze gerettet. Aus demselben Grund musste sich die Kamillus-Klinik in Asbach mit der Deutschen Multiple-Sklerose-Stiftung NRW einen neuen Träger suchen.