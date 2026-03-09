Kandidaten im Kreis Neuwied Wie die Gesundheitsversorgung gestärkt werden soll Daniel Dresen 09.03.2026, 10:00 Uhr

i Die Lage hinsichtlich der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum ist nicht nur wegen des Ärztemangels angespannt. Diese Entwicklung ist auch im Kreis Neuwied zu beobachten. Die Landtagwahlkandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) äußern Vorschläge, wie sich die Versorgung bessern könnte. Maurizio Gambarini. picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa

Mehr finanzielle Anreize für die Niederlassung von Ärzten und strengere Quoten: Das sind zwei der Vorschläge, mit denen die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) den Problemen in der Gesundheitsversorgung begegnen wollen.

Nach der Insolvenz des Krankenhausträgers DRK wurde das DRK-Krankenhaus in Neuwied im vergangenen Jahr durch die Marienhaus-Gruppe übernommen und damit der Standort und viele Arbeitsplätze gerettet. Aus demselben Grund musste sich die Kamillus-Klinik in Asbach mit der Deutschen Multiple-Sklerose-Stiftung NRW einen neuen Träger suchen.







