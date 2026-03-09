Kandidaten im Kreis Neuwied
Wie die Gesundheitsversorgung gestärkt werden soll
Die Lage hinsichtlich der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum ist nicht nur wegen des Ärztemangels angespannt. Diese Entwicklung ist auch im Kreis Neuwied zu beobachten. Die Landtagwahlkandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) äußern Vorschläge, wie sich die Versorgung bessern könnte.
Maurizio Gambarini. picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa

Mehr finanzielle Anreize für die Niederlassung von Ärzten und strengere Quoten: Das sind zwei der Vorschläge, mit denen die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) den Problemen in der Gesundheitsversorgung begegnen wollen.

Nach der Insolvenz des Krankenhausträgers DRK wurde das DRK-Krankenhaus in Neuwied im vergangenen Jahr durch die Marienhaus-Gruppe übernommen und damit der Standort und viele Arbeitsplätze gerettet. Aus demselben Grund musste sich die Kamillus-Klinik in Asbach mit der Deutschen Multiple-Sklerose-Stiftung NRW einen neuen Träger suchen.

Kreis NeuwiedWK 3 – Linz am Rhein/Rengsdorf

