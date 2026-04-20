Teamwork in Küche und Alltag
Wie die Abels in Neuwied Beruf und Familie vereinen
Rose und Pascal Abel in der Großküche von W+D, heute BW Converting.
Rose und Pascal Abel in der Großküche von W+D, heute BW Converting.
Rainer Claaßen

Von der Fernbeziehung zum gemeinsamen Cateringservice: Rose und Pascal Abel betreiben in Neuwied nicht nur eine Werkskantine, sondern stemmen auch Großevents. Dank familiärer Hilfe finden sie die Balance zwischen IHK-Küchenmeister und drei Kindern.

Lesezeit 1 Minute
Spricht man mit Rose und Pascal Abel, die in der Werkskantine von W+D den Cateringservice „Querbeet“ betreiben, entsteht schnell der Eindruck, dass ihr Tag mehr als 24 Stunden haben muss. Neben ihrer Arbeit in Neuwied kümmern sie sich weiterhin um Feste auf der Burg Pyrmont, betreuen weitere Locations wie die Villa Weißer Berg – und haben zudem noch drei kleine Kinder.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

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