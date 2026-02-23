Nach Insolvenzverfahren Wie der „Patient“ Linzer Krankenhaus genesen will Daniel Dresen

Sabine Nitsch 23.02.2026, 18:00 Uhr

i Die beiden Geschäftsführer des Franziskus-Krankenhauses in Linz, Thomas Werner (von links) und André Tillmann, erklären im Interview mit unserer Zeitung, wie sich der Standort behaupten will. Heinz-Werner Lamberz

Das in finanzielle Notlage geratene Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hat monatelang die Schlagzeilen bestimmt. Nach dem Aus für Remagen sprechen nun die Geschäftsführer André Tillmann und Thomas Werner über die Zukunft des Linzer Krankenhauses.

Turbulente Monate liegen hinter dem finanziell in Notlage geratenen Verbundkrankenhaus Linz-Remagen. Nach dem Schutzschirmverfahren und der Schließung des Remagener Krankenhausstandorts Maria Stern muss sich das Linzer Franziskus-Krankenhaus im deutschen Gesundheitssystem nun allein behaupten.







