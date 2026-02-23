Das in finanzielle Notlage geratene Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hat monatelang die Schlagzeilen bestimmt. Nach dem Aus für Remagen sprechen nun die Geschäftsführer André Tillmann und Thomas Werner über die Zukunft des Linzer Krankenhauses.
Lesezeit 6 Minuten
Turbulente Monate liegen hinter dem finanziell in Notlage geratenen Verbundkrankenhaus Linz-Remagen. Nach dem Schutzschirmverfahren und der Schließung des Remagener Krankenhausstandorts Maria Stern muss sich das Linzer Franziskus-Krankenhaus im deutschen Gesundheitssystem nun allein behaupten.