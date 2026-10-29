Verkehrsader über den Rhein Wie der LBM den Zustand der Raiffeisenbrücke bewertet Daniel Dresen 29.10.2026, 11:00 Uhr

i Die Raiffeisenbrücke verbindet seit 1978 die Rheinufer von Neuwied und Weißenthurm. Nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz ist ein Neubau kein Thema. Jörg Niebergall

1978 eingeweiht, ist die Raiffeisenbrücke bis heute das einzige Bauwerk zwischen Neuwied und Bonn, das beide Rheinufer miteinander verbindet. Angesichts der Vollsperrung der Bonner Nordbrücke und Ausfällen des Fährbetriebs ist sie wichtiger denn je.

Das Rheinland zwischen Neuwied und Bonn stellt, was die Verkehrsinfrastruktur betrifft, derzeit eine einzige Großbaustelle dar. Die Bonner Nordbrücke ist wegen erheblicher Schäden seit Anfang Juni voll gesperrt. Seit Mitte Juli laufen die Abrissarbeiten am Tragwerk der linksrheinischen Vorlandbrücke.







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