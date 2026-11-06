Zoo lädt hinter die Kulissen Wie das neue Zuhause der Seehunde in Neuwied aussieht Jörg Niebergall 06.11.2026, 18:00 Uhr

i Ben Ulrich gab einen Einblick in die Räumlichkeiten der neuen Seehundanlage im Zoo Neuwied. Jörg Niebergall

Bis zur Eröffnung der neuen Seehundanlage sind noch einige Hürden zu nehmen. Doch schon jetzt ist die Neugier groß, daher gewährt der Zoo Neuwied bei kostenlosen Führungen spannende Einblicke, auch in die Technik und die Fischküche.

Noch fehlen die tierischen Hauptdarsteller, doch neugierige Besucher gibt es schon reichlich. Der Zoo Neuwied hatte zum „Blick hinter die Bauzäune“ eingeladen und gewährte damit spannende Einblicke in sein derzeit größtes Bauprojekt: die neue Seehundanlage.







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