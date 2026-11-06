Bis zur Eröffnung der neuen Seehundanlage sind noch einige Hürden zu nehmen. Doch schon jetzt ist die Neugier groß, daher gewährt der Zoo Neuwied bei kostenlosen Führungen spannende Einblicke, auch in die Technik und die Fischküche.
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Noch fehlen die tierischen Hauptdarsteller, doch neugierige Besucher gibt es schon reichlich. Der Zoo Neuwied hatte zum „Blick hinter die Bauzäune“ eingeladen und gewährte damit spannende Einblicke in sein derzeit größtes Bauprojekt: die neue Seehundanlage.