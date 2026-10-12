Seniorentag in Melsbach
Wie bleibt man aktiv im Alter? 
Zwischen Vorträgen, Musik und Unterhaltung blieb Zeit für persönliche Gespräche und den Besuch der Infostände.
Zwischen Vorträgen, Musik und Unterhaltung blieb Zeit für persönliche Gespräche und den Besuch der Infostände.
Jörg Niebergall

Wie bleibt man aktiv im Alter? Das war die Leitfrage des vierten Seniorentags der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach in Melsbach. Die Antworten lieferte ein buntes Programm, das Information mit Unterhaltung mischte.

Lesezeit 2 Minuten
Wer behauptet eigentlich, dass das Leben im Alter langweilig sein muss? Beim vierten Seniorentag der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach in Melsbach wurde jedenfalls kräftig mit diesem Vorurteil aufgeräumt. Statt grauem Alltag gab es jede Menge Infos, Musik, Bewegung und reichlich Gelegenheit zum Plaudern.
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