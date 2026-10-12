Wie bleibt man aktiv im Alter? Das war die Leitfrage des vierten Seniorentags der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach in Melsbach. Die Antworten lieferte ein buntes Programm, das Information mit Unterhaltung mischte.
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Wer behauptet eigentlich, dass das Leben im Alter langweilig sein muss? Beim vierten Seniorentag der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach in Melsbach wurde jedenfalls kräftig mit diesem Vorurteil aufgeräumt. Statt grauem Alltag gab es jede Menge Infos, Musik, Bewegung und reichlich Gelegenheit zum Plaudern.