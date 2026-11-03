Ein Leben für die Musik Wie Beatmusik vom Rhein halb Europa eroberte Petra Kilburg 03.11.2026, 12:00 Uhr

i Frank Orth in seinem privaten Musikmuseum in Dernbach, mit 15 Jahren hat er sich der Gitarre verschrieben. Petra Kilburg

Frank Orth hat sich vor mehr als 60 Jahren der Gitarre verschrieben und mit der Band StringBeats Erfolge gefeiert. Eine ganz besondere Erinnerung an seine Karriere hängt neben seinem Kamin: eine handsignierte Zeichnung von Udo Lindenberg.

Seine erste Gitarre erhielt Frank Orth als 15-Jähriger von seinem Vater – aus Sorge, sein Sohn könne sich in Linz, wo die Familie wohnte, halbseidenen Straßengangs anschließen. Mit dem Instrument wollte er ihn von der Straße locken. Welche Karriere er damit anstieß, konnte er Anfang der 1960er-Jahre nicht ahnen: Sein Sohn gründete unter anderem die Band StringBeats, produzierte Platten von Stars wie den Beatles und lockte Musiker, die mit Peter ...







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