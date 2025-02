Informationsveranstaltung Wie Bad Hönningen von Windkraft profitieren könnte 04.02.2025, 16:00 Uhr

i Werden sich ab 2028 mehrere Windräder über Bad Hönningen drehen? Der Prozess ist jedenfalls angestoßen. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Windenergie und Bad Hönningen: Da war doch was? Vor mehr als zehn Jahren scheiterten die Pläne für Windräder auf den Rheinhöhen. Doch nun geht die Diskussion wieder los. Der neue Stadtchef René Achten setzt von Anfang an auf Transparenz – mit Erfolg?

Die Diskussion um Windräder in der Stadt Bad Hönningen ist nicht neu: Bereits 2012 liefen in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Hönningen Planungen für Windenergie. Diese wurden am Ende auch wegen der Gegenwehr der Initiative der „Stadtwaldretter“ nicht umgesetzt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen